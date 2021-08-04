https://ria.ru/20210804/kanalizatsiya-1744360741.html
В Нижегородской области двое рабочих отравились в канализации
В Нижегородской области двое рабочих отравились в канализации - РИА Новости, 04.08.2021
В Нижегородской области двое рабочих отравились в канализации
Двое мужчин погибли, отравившись газами во время работы в канализационном коллекторе в Балахнинском районе, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:07
2021-08-04T16:07
2021-08-04T16:07
происшествия
нижегородская область
балахнинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Двое мужчин погибли, отравившись газами во время работы в канализационном коллекторе в Балахнинском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 3 августа около дома по улице Административной рабочего поселка Гидроторф при выполнении работ в канализационном коллекторе два слесаря аварийно-восстановительных работ неожиданно потеряли сознание, 36-летний мужчина скончался на месте, его 57-летний напарник скончался в городской больнице. Предварительная причина смерти обоих потерпевших - отравление газами."По факту гибели двух рабочих возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Для установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. В ходе расследования уголовного дела действиям лиц коммунальной компании, ответственных за соблюдение требований охраны труда работников, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20210728/bashkiriya-1743282667.html
нижегородская область
балахнинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, балахнинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Нижегородской области двое рабочих отравились в канализации
СК: двое рабочих погибли от отравления газами в канализации в Нижегородской области