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В Нижегородской области двое рабочих отравились в канализации
В Нижегородской области двое рабочих отравились в канализации - РИА Новости, 04.08.2021
В Нижегородской области двое рабочих отравились в канализации
Двое мужчин погибли, отравившись газами во время работы в канализационном коллекторе в Балахнинском районе, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:07
2021-08-04T16:07
происшествия
нижегородская область
балахнинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Двое мужчин погибли, отравившись газами во время работы в канализационном коллекторе в Балахнинском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 3 августа около дома по улице Административной рабочего поселка Гидроторф при выполнении работ в канализационном коллекторе два слесаря аварийно-восстановительных работ неожиданно потеряли сознание, 36-летний мужчина скончался на месте, его 57-летний напарник скончался в городской больнице. Предварительная причина смерти обоих потерпевших - отравление газами."По факту гибели двух рабочих возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Для установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. В ходе расследования уголовного дела действиям лиц коммунальной компании, ответственных за соблюдение требований охраны труда работников, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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нижегородская область
балахнинский район
россия
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происшествия, нижегородская область, балахнинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:07 04.08.2021
 
В Нижегородской области двое рабочих отравились в канализации

СК: двое рабочих погибли от отравления газами в канализации в Нижегородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Двое мужчин погибли, отравившись газами во время работы в канализационном коллекторе в Балахнинском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 3 августа около дома по улице Административной рабочего поселка Гидроторф при выполнении работ в канализационном коллекторе два слесаря аварийно-восстановительных работ неожиданно потеряли сознание, 36-летний мужчина скончался на месте, его 57-летний напарник скончался в городской больнице. Предварительная причина смерти обоих потерпевших - отравление газами.
"По факту гибели двух рабочих возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Для установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. В ходе расследования уголовного дела действиям лиц коммунальной компании, ответственных за соблюдение требований охраны труда работников, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияНижегородская областьБалахнинский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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