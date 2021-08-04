https://ria.ru/20210804/kanalizatsiya-1744360741.html

В Нижегородской области двое рабочих отравились в канализации

В Нижегородской области двое рабочих отравились в канализации - РИА Новости, 04.08.2021

В Нижегородской области двое рабочих отравились в канализации

Двое мужчин погибли, отравившись газами во время работы в канализационном коллекторе в Балахнинском районе, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:07

2021-08-04T16:07

2021-08-04T16:07

происшествия

нижегородская область

балахнинский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Двое мужчин погибли, отравившись газами во время работы в канализационном коллекторе в Балахнинском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 3 августа около дома по улице Административной рабочего поселка Гидроторф при выполнении работ в канализационном коллекторе два слесаря аварийно-восстановительных работ неожиданно потеряли сознание, 36-летний мужчина скончался на месте, его 57-летний напарник скончался в городской больнице. Предварительная причина смерти обоих потерпевших - отравление газами."По факту гибели двух рабочих возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Для установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. В ходе расследования уголовного дела действиям лиц коммунальной компании, ответственных за соблюдение требований охраны труда работников, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20210728/bashkiriya-1743282667.html

нижегородская область

балахнинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, балахнинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия