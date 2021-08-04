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На Камчатке девочка, изъятая из семьи, попала в больницу с ушибами
На Камчатке девочка, изъятая из семьи, попала в больницу с ушибами - РИА Новости, 04.08.2021
На Камчатке девочка, изъятая из семьи, попала в больницу с ушибами
Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверку после того, как в краевую детскую больницу попала 7-месячная девочка со следами ушибов, сообщают... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T09:22
2021-08-04T09:22
2021-08-04T09:22
происшествия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг - РИА Новости. Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверку после того, как в краевую детскую больницу попала 7-месячная девочка со следами ушибов, сообщают пресс-службы регионального следственного управления СК РФ и прокуратуры."Предварительно установлено, что 25 июля текущего года в Камчатскую краевую детскую больницу госпитализирована 7-месячная девочка, изъятая органами опеки из семьи, со следами ушибов", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.Петропавловский следственный отдел ведет доследственную проверку обстоятельств, при которых девочка получила телесные повреждения. Прокуратура даст оценку действиям родителей ребенка, органов опеки и попечительства, а также органов профилактики."Материалы процессуальной проверки изъяты прокурором из органов внутренних дел и переданы в следственное управление для дальнейшей проверки", - сообщили в следственном управлении.
https://ria.ru/20210625/ulyanovsk-1738624615.html
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происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Камчатке девочка, изъятая из семьи, попала в больницу с ушибами
На Камчатке начали проверку после того, как девочка, изъятая из семьи, попала в больницу с ушибами