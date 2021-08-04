https://ria.ru/20210804/kaliningrad-1744199884.html

По стопам царя: исторический квест про Петра I в Калининграде

По стопам царя: исторический квест про Петра I в Калининграде - РИА Новости, 04.08.2021

По стопам царя: исторический квест про Петра I в Калининграде

Одним из самых популярных у туристов мест в Калининграде и на Балтийском побережье области можно назвать остров Канта, где находятся Кафедральный собор и могила РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:00

2021-08-04T10:00

2021-08-04T10:00

морская держава

черняховск

петр i

светлана сивкова

музей мирового океана

россия

морская держава

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Одним из самых популярных у туристов мест в Калининграде и на Балтийском побережье области можно назвать остров Канта, где находятся Кафедральный собор и могила великого философа. Но именно в этой точке, на территории исторического города Кнайпхофа, который стал частью Кёнигсберга в 1724 году, можно начать исторический квест – по стопам Петра Великого на территории Восточной Пруссии.О том, какие другие интересные точки на карте города и региона можно посетить, путешественникам рассказали региональные историки, искусствоведы, сотрудники музеев и преподаватели вузов на выставочно-просветительском мероприятии, посвященном празднованию 350-летия со дня рождения Петра I и организованном Министерством культуры РФ.В мае 1697 года Петр I пришвартовался к юго-западной оконечности острова Кнайпхоф. Экскурсоводы Калининграда расскажут, что, прогуливаясь вокруг острова Канта, на границе с водой можно увидеть старинные кольца, к которым швартовались прибывающие в город лодки. Возможно, к одному из них причаливал и русский царь. Но скорее всего, это просто красивая легенда, одна из многих, которыми полон город.Но то, что Кафедральный собор "видел" Петра I в начале его Великого посольства, – исторический факт. Об этом гласит и бронзовый памятный знак, установленный рядом со входом. Поиск таких медальонов на зданиях может стать первой задачей исторического квеста от калининградских краеведов. Еще два подобных знака можно найти на руинах двух средневековых замков – Инстербург в Черняховске и Рагнит в Немане, причем последний несколько раз пытались украсть, но в итоге находили и возвращали на место.Главный бренд – мореСледующей важной петровской точкой путешествия по центру Калининграда может стать набережная, названная в честь императора. На ней расположена культурная жемчужина города – Музей Мирового океана. Там, кроме прекрасной территории с интерактивными музейными объектами, стоят и корабли-экспонаты, которые бережно сохраняют для потомков."Как говорил Петр: "Надлежит вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите, то взыскано будет на вас и потомков ваших". Вот мы этот завет и выполняем. Порадовался бы Петр, если бы увидел такую набережную исторического флота, с которой не может сравниться ни один музей в мире, где стоят корабли практически всех флотов", – рассказала генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.Она также заметила, что главный бренд Калининградской области – это море, от него и все остальные достопримечательности региона: Куршская коса, янтарь и флот.Об истории последнего рассказывает филиал музея в Фридрихсбургских воротах, которые также "видели" Петра I. Правда, здание, которое мы можем увидеть сегодня, – это версия XIX века. Исследователи говорят, что на территории этой крепости царь учился стрельбе из крепостной артиллерии и организации фейерверков.Истории дипломатии посвящена экспозиция другого филиала музея Мирового океана в бывших оборонительных сооружениях Кенигсберга – Королевских воротах. Через них в 1697 году проследовало Великое посольство. Сегодняшняя версия укрепления построена в середине XIX века и считается символом города наравне с Кафедральным сбором.На территории Калининграда также сохранились форты, крепости и бастионы разных периодов, но путешествия по ним – отдельный большой исторический квест.Первое впечатление от ЕвропыИсторики говорят, что именно Кенигсберг был первым крупным европейским городом, в который с Великим посольством прибыл Петр I.Историк предполагает, что, возможно, именно впечатления от посещения крупного и развитого города укрепили царя в необходимости преобразований, европеизации России, ведь Вена, Париж и Лондон были потом, а первое впечатление остается самым ярким.Другие города Восточной Пруссии, с которыми познакомился Петр до Кенигсберга, были либо небольшими, либо носили оборонительные функции.Первой же точкой на территории современной Калининградской области, где побывал Петр I, стал Пиллау (современный Балтийск), причем во время Великого посольства он там бывал несколько раз.В одноименной крепости царь обучался стрельбе по морским целям, отметил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Калининградского областного историко-художественного музея Александр Новиков. Интересно, что сегодня в современном Балтийске размещена база Военно-морского флота России. Так что преемственность, можно сказать, сохранилась.Великое посольство и не толькоПервое путешествие Петра по Европе наложило отпечаток не только на всю последующую историю России. Города, принимавшие Великое посольство, также хранят память об этом. Следы пребывания русского царя в Европе планируют объединить в культурный маршрут.На территории Европы на данный момент выявлено более 500 петровских памятников, а в России – более 700 различных памятных знаков, мемориалов, зданий, построенных по указу царя или в его честь.Рекордсменами по количеству таких объектов, кроме Петербурга и Москвы, стали Свердловская область с Екатеринбургом, Карелия с Петрозаводском, Ярославская область с Переславлем-Залесским, Воронеж, Архангельская, Ростовская и Калининградская области. Отметился Петр Великий и в Смоленске, но это уже план для следующего исторического квеста.

https://ria.ru/20210223/flot-1597522498.html

черняховск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черняховск, петр i, светлана сивкова, музей мирового океана, россия, морская держава