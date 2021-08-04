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В Подмосковье мужчина пойдет под суд за изнасилование дочери сожительницы
В Подмосковье мужчина пойдет под суд за изнасилование дочери сожительницы - РИА Новости, 04.08.2021
В Подмосковье мужчина пойдет под суд за изнасилование дочери сожительницы
Мужчина, который регулярно насиловал 12-летнюю дочь своей пассии и снимал это на камеру, предстанет перед судом в Пушкино, сообщила старший помощник... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:11
2021-08-04T12:11
происшествия
пушкино
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мужчина, который регулярно насиловал 12-летнюю дочь своей пассии и снимал это на камеру, предстанет перед судом в Пушкино, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, с 2020 по 2021 год 64-летний житель Пушкино регулярно совершал насильственные действия в отношении 12-летней дочери своей сожительницы. Свои действия мужчина фиксировал на фото и видео, которые впоследствии отправил своему знакомому. Он обвиняется в трех эпизодах по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), в трех – по ст. 131 УК РФ (изнасилование), в одном – по ст.242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порно)."Он обвиняется в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности дочери своей сожительницы… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - добавила Врадий.По каждой из двух тяжких статей - об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера - ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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происшествия, пушкино, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
12:11 04.08.2021
 
В Подмосковье мужчина пойдет под суд за изнасилование дочери сожительницы

В Подмосковье будут судить мужчину, который насиловал 12-летнюю дочь сожительницы, снимая на камеру

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мужчина, который регулярно насиловал 12-летнюю дочь своей пассии и снимал это на камеру, предстанет перед судом в Пушкино, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, с 2020 по 2021 год 64-летний житель Пушкино регулярно совершал насильственные действия в отношении 12-летней дочери своей сожительницы. Свои действия мужчина фиксировал на фото и видео, которые впоследствии отправил своему знакомому. Он обвиняется в трех эпизодах по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), в трех – по ст. 131 УК РФ (изнасилование), в одном – по ст.242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порно).
"Он обвиняется в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности дочери своей сожительницы… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - добавила Врадий.
По каждой из двух тяжких статей - об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера - ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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ПроисшествияПушкиноСледственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийРоссия
 
 
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