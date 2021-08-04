https://ria.ru/20210804/izbienie-1744309534.html

В Новосибирске выяснят обстоятельства избиения семилетнего мальчика

В Новосибирске выяснят обстоятельства избиения семилетнего мальчика - РИА Новости, 04.08.2021

В Новосибирске выяснят обстоятельства избиения семилетнего мальчика

Следователи СК в Новосибирске организовали проверку по факту избиения семилетнего мальчика, предположительно, сожителем его матери, ребенок в реабилитационном... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:05

2021-08-04T12:05

2021-08-04T14:37

происшествия

новосибирская область

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 4 авг – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку по факту избиения семилетнего мальчика, предположительно, сожителем его матери, ребенок в реабилитационном центре, сообщает в среду СУСК РФ по Новосибирской области.По данным новосибирского главка МВД, 3 августа в полицию обратился житель Заельцовского района, который рассказал, что встретил избитого ребенка. На место прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних, которые предварительно установили, что мальчика избил сожитель его матери. Собранные материалы полицейские передали в СК, а в отношении матери, состоящей на учете как неблагополучный родитель, составили административный протокол."Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений 7-летнему мальчику", - сообщили в СУСК.По данным следователей, сейчас ребенок помещен в центр для реабилитации несовершеннолетних "Виктория"."Мальчик проживал с 27-летней матерью, четырехлетним братом и 35-летним сожителем матери, который, со слов ребенка, причинил ему телесные повреждения. Следователем в настоящее время производится опрос потерпевшего с участием педагога и психолога с целью установления полной картины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. Выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию", - сообщили в СК.Свою проверку в связи с произошедшим организовала и прокуратура Новосибирска.Первый заметивший побои на теле ребенка сосед на своей странице в Instagram рассказал, что мальчик гулял с другими ребятами, а когда он попросил его рассказать о шрамах на теле, заявил, что его избил проводом от чайника "дядя Олег"."Просто взглянув на следы побоев, я сделал вывод, что они наносились просто куда попало и как попало. Шрам даже есть возле глаза. А если бы выбил? Что должен натворить ребенок, чтобы заслужить такие наказания?" - написал мужчина. Под постом неравнодушного новосибирца уже более 14 тысяч лайков.

https://ria.ru/20210729/fizkultura-1743457215.html

https://ria.ru/20210727/proverka-1743132583.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия