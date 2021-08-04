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Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией
Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией - РИА Новости, 04.08.2021
Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией
Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:55
2021-08-04T18:23
южная осетия
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИД России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.Теперь внешнеполитическое ведомство должно подписать соглашение от имени России.В первой статье документа отмечается, что "граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны".До этого у России соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства было подписано только с Таджикистаном. Федеральный закон о его ратификации вступил в силу 26 апреля 1997 года.
https://ria.ru/20210127/pasport-1594870005.html
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южная осетия, россия
17:55 04.08.2021 (обновлено: 18:23 04.08.2021)
 

Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИД России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.
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Теперь внешнеполитическое ведомство должно подписать соглашение от имени России.

В первой статье документа отмечается, что "граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны".
До этого у России соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства было подписано только с Таджикистаном. Федеральный закон о его ратификации вступил в силу 26 апреля 1997 года.
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