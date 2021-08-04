https://ria.ru/20210804/grazhdanstvo-1744383948.html

Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией - РИА Новости, 04.08.2021

Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:55

2021-08-04T17:55

2021-08-04T18:23

южная осетия

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИД России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.Теперь внешнеполитическое ведомство должно подписать соглашение от имени России.В первой статье документа отмечается, что "граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны".До этого у России соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства было подписано только с Таджикистаном. Федеральный закон о его ратификации вступил в силу 26 апреля 1997 года.

https://ria.ru/20210127/pasport-1594870005.html

https://ria.ru/20210414/pomoschnik-1728221289.html

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россия

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2021

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