17:55 04.08.2021 (обновлено: 18:23 04.08.2021)
Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИД России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.
"Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИД России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.
27 января, 21:04Жителей Украины с российским паспортом хотят ограничить в правах
Теперь внешнеполитическое ведомство должно подписать соглашение от имени России.
В первой статье документа отмечается, что "граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны".
В первой статье документа отмечается, что "граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны".
До этого у России соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства было подписано только с Таджикистаном. Федеральный закон о его ратификации вступил в силу 26 апреля 1997 года.