https://ria.ru/20210804/fotovystavka-1744413645.html

На выставке в Москве расскажут, как можно помочь бездомным животным

На выставке в Москве расскажут, как можно помочь бездомным животным - РИА Новости, 04.08.2021

На выставке в Москве расскажут, как можно помочь бездомным животным

Фотовыставка благотворительного фонда "Собаки, которые любят", посвященная помощи бездомным животным, открылась в МЕГА Теплый Стан. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T20:43

2021-08-04T20:43

2021-08-04T21:39

общество

животные

москва

бездомные животные

благотворительность

собаки

кошки

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Фотовыставка благотворительного фонда "Собаки, которые любят", посвященная помощи бездомным животным, открылась в МЕГА Теплый Стан.В экспозиции представлено более двух десятков фотографий, рассказывающих о повседневной жизни питомцев и волонтеров фонда.На выставке посетители узнают, как можно помогать собакам и кошкам, оставшимся без хозяев, в том числе как стать волонтером, как найти убежище бездомному животному, как стать благотворителем в два клика мышкой, а также о других способах помощи.Выставка работ фотографа Саши Харадзе в рамках марафона системной помощи бездомным животным будет работать до 22 августа 2021 года и завершится большим фестивалем по пристройству животных из приютов "Собаки, которые любят".С фотовыставкой можно ознакомиться, посетив МЕГА Теплый Стан по адресу: Москва, Калужское шоссе, 21-й километр, строение 1.

https://ria.ru/20210329/blagotvoritelnost-1603294336.html

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общество, животные, москва, бездомные животные, благотворительность, собаки, кошки