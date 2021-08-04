20:43 04.08.2021 (обновлено: 21:39 04.08.2021)
На выставке в Москве расскажут, как можно помочь бездомным животным
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Фотовыставка благотворительного фонда "Собаки, которые любят", посвященная помощи бездомным животным, открылась в МЕГА Теплый Стан.
В экспозиции представлено более двух десятков фотографий, рассказывающих о повседневной жизни питомцев и волонтеров фонда.
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
1 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
2 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
3 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
4 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
5 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
6 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
7 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
1 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
2 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
3 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
4 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
5 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
6 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
7 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
На выставке посетители узнают, как можно помогать собакам и кошкам, оставшимся без хозяев, в том числе как стать волонтером, как найти убежище бездомному животному, как стать благотворителем в два клика мышкой, а также о других способах помощи.
Выставка работ фотографа Саши Харадзе в рамках марафона системной помощи бездомным животным будет работать до 22 августа 2021 года и завершится большим фестивалем по пристройству животных из приютов "Собаки, которые любят".
С фотовыставкой можно ознакомиться, посетив МЕГА Теплый Стан по адресу: Москва, Калужское шоссе, 21-й километр, строение 1.