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На выставке в Москве расскажут, как можно помочь бездомным животным
На выставке в Москве расскажут, как можно помочь бездомным животным - РИА Новости, 04.08.2021
На выставке в Москве расскажут, как можно помочь бездомным животным
Фотовыставка благотворительного фонда "Собаки, которые любят", посвященная помощи бездомным животным, открылась в МЕГА Теплый Стан. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T20:43
2021-08-04T21:39
общество
животные
москва
бездомные животные
благотворительность
собаки
кошки
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Фотовыставка благотворительного фонда "Собаки, которые любят", посвященная помощи бездомным животным, открылась в МЕГА Теплый Стан.В экспозиции представлено более двух десятков фотографий, рассказывающих о повседневной жизни питомцев и волонтеров фонда.На выставке посетители узнают, как можно помогать собакам и кошкам, оставшимся без хозяев, в том числе как стать волонтером, как найти убежище бездомному животному, как стать благотворителем в два клика мышкой, а также о других способах помощи.Выставка работ фотографа Саши Харадзе в рамках марафона системной помощи бездомным животным будет работать до 22 августа 2021 года и завершится большим фестивалем по пристройству животных из приютов "Собаки, которые любят".С фотовыставкой можно ознакомиться, посетив МЕГА Теплый Стан по адресу: Москва, Калужское шоссе, 21-й километр, строение 1.
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общество, животные, москва, бездомные животные, благотворительность, собаки, кошки
20:43 04.08.2021 (обновлено: 21:39 04.08.2021)
 

На выставке в Москве расскажут, как можно помочь бездомным животным

© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
Фестиваль Собаки, которые любят, рассказывающий о волонтерстве в приюте - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Фотовыставка благотворительного фонда "Собаки, которые любят", посвященная помощи бездомным животным, открылась в МЕГА Теплый Стан.
В экспозиции представлено более двух десятков фотографий, рассказывающих о повседневной жизни питомцев и волонтеров фонда.
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
Фестиваль Собаки, которые любят, рассказывающий о волонтерстве в приюте
1 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
Фестиваль Собаки, которые любят, рассказывающий о волонтерстве в приюте
2 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
Фестиваль Собаки, которые любят, рассказывающий о волонтерстве в приюте
3 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
Фестиваль Собаки, которые любят, рассказывающий о волонтерстве в приюте
4 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
Фестиваль Собаки, которые любят, рассказывающий о волонтерстве в приюте
5 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
Фестиваль Собаки, которые любят, рассказывающий о волонтерстве в приюте
6 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
Фестиваль Собаки, которые любят, рассказывающий о волонтерстве в приюте
7 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
1 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
2 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
3 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
4 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
5 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
6 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
7 из 7
Фестиваль "Собаки, которые любят", рассказывающий о волонтерстве в приюте
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
На выставке посетители узнают, как можно помогать собакам и кошкам, оставшимся без хозяев, в том числе как стать волонтером, как найти убежище бездомному животному, как стать благотворителем в два клика мышкой, а также о других способах помощи.
Выставка работ фотографа Саши Харадзе в рамках марафона системной помощи бездомным животным будет работать до 22 августа 2021 года и завершится большим фестивалем по пристройству животных из приютов "Собаки, которые любят".
С фотовыставкой можно ознакомиться, посетив МЕГА Теплый Стан по адресу: Москва, Калужское шоссе, 21-й километр, строение 1.
Фестиваль Собаки, которые любят - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 14:57
В Москве пройдет Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
 
ОбществоЖивотныеМосквабездомные животныеБлаготворительностьсобакикошки
 
 
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