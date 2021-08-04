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Международный алюминиевый форум AlumForum 2021 пройдет в сентябре в Москве
Международный алюминиевый форум AlumForum 2021 пройдет в сентябре в Москве - РИА Новости, 04.08.2021
Международный алюминиевый форум AlumForum 2021 пройдет в сентябре в Москве
), который соберет вместе архитекторов, представителей стройиндустрии и производителей инновационной алюминиевой продукции, пройдет 21–23 сентября в Технопарке... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:41
2021-08-04T14:41
2021-08-04T15:08
экономика
строительство
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. II Международный форум "Алюминий в архитектуре и строительстве" (AlumForum 2021), который соберет вместе архитекторов, представителей стройиндустрии и производителей инновационной алюминиевой продукции, пройдет 21–23 сентября в Технопарке "Сколково", сообщает российская Алюминиевая ассоциация.В форуме участвуют проектировщики, дизайнеры из России, Европы, Канады, Японии и стран СНГ, а также строители, девелоперы, эксперты и представители федеральных органов власти. Среди ключевых тем деловой программы: "Эра "зеленой" архитектуры и строительства", "Передовые решения для современной инфраструктуры", "Архитектурный язык новых технологий", "Алюминий в реставрации" и другие.На выставке в рамках форума посетители смогут увидеть, в частности, светопрозрачные конструкции, стеновые панели, профильные системы, декоративные и отделочные материалы из алюминия, витражи, кровли, архитектурную подсветку и другие товары.Специальная экспозиция будет посвящена применению алюминия в мостостроении и строительстве других объектов транспортной инфраструктуры.Также пройдет международный смотр-конкурс "Алюминий в архитектуре". Лучшие проекты с применением алюминиевых сплавов будут награждены Национальной премией – Гран-при.Впервые AlumForum состоялся в 2019 году в рамках Российской строительной недели.
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экономика, строительство, россия
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости
. II Международный форум "Алюминий в архитектуре и строительстве" (AlumForum 2021
), который соберет вместе архитекторов, представителей стройиндустрии и производителей инновационной алюминиевой продукции, пройдет 21–23 сентября в Технопарке "Сколково", сообщает российская Алюминиевая ассоциация.
В форуме участвуют проектировщики, дизайнеры из России
, Европы, Канады, Японии и стран СНГ, а также строители, девелоперы, эксперты и представители федеральных органов власти. Среди ключевых тем деловой программы: "Эра "зеленой" архитектуры и строительства", "Передовые решения для современной инфраструктуры", "Архитектурный язык новых технологий", "Алюминий в реставрации" и другие.
На выставке в рамках форума посетители смогут увидеть, в частности, светопрозрачные конструкции, стеновые панели, профильные системы, декоративные и отделочные материалы из алюминия, витражи, кровли, архитектурную подсветку и другие товары.
Специальная экспозиция будет посвящена применению алюминия в мостостроении и строительстве других объектов транспортной инфраструктуры.
Также пройдет международный смотр-конкурс "Алюминий в архитектуре". Лучшие проекты с применением алюминиевых сплавов будут награждены Национальной премией – Гран-при.
Впервые AlumForum состоялся в 2019 году в рамках Российской строительной недели.