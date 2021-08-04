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Туризм
https://ria.ru/20210804/evrosoyuz-1744362748.html
Передвижения туристов по Европе будут жестко контролироваться
Передвижения туристов по Европе будут жестко контролироваться - РИА Новости, 04.08.2021
Передвижения туристов по Европе будут жестко контролироваться
В начале следующего года в Европе планируется запустить электронную систему информации и авторизации поездок (ETIAS), которая будет следить за всеми... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:54
2021-08-04T17:54
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В начале следующего года в Европе планируется запустить электронную систему информации и авторизации поездок (ETIAS), которая будет следить за всеми перемещениями путешественников, сообщает "Турпром".Программа рассчитана на туристов, прибывающих в Шенгенскую зону из стран, не входящих в ЕС, но освобожденных от визового режима (таких государств сейчас 62). ETIAS будет проверять, соблюдают ли путешественники миграционные правила и не представляют ли угрозу безопасности и здоровью граждан Евросоюза.Чтобы въехать на территории стран ЕС, безвизовым туристам нужно будет заполнить онлайн-заявку. Процесс обещают сделать простым, быстрым и доступным: авторизация на ETIAS будет стоить семь евро для путешественников старше 18 лет. Оплачивать взнос потребуется раз в три года.Ожидается, что новая система начнет работу уже с 1 января 2022 года, но полностью эффективной и обязательной для туристов станет только к декабрю.
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путешествия, европа, евросоюз, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь
17:54 04.08.2021
 

Передвижения туристов по Европе будут жестко контролироваться

© AP Photo / Matt DunhamМигранты, прибывшие в Великобританию из Франции, в порту Довера
Мигранты, прибывшие в Великобританию из Франции, в порту Довера - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В начале следующего года в Европе планируется запустить электронную систему информации и авторизации поездок (ETIAS), которая будет следить за всеми перемещениями путешественников, сообщает "Турпром".
Программа рассчитана на туристов, прибывающих в Шенгенскую зону из стран, не входящих в ЕС, но освобожденных от визового режима (таких государств сейчас 62). ETIAS будет проверять, соблюдают ли путешественники миграционные правила и не представляют ли угрозу безопасности и здоровью граждан Евросоюза.
Чтобы въехать на территории стран ЕС, безвизовым туристам нужно будет заполнить онлайн-заявку. Процесс обещают сделать простым, быстрым и доступным: авторизация на ETIAS будет стоить семь евро для путешественников старше 18 лет. Оплачивать взнос потребуется раз в три года.
Ожидается, что новая система начнет работу уже с 1 января 2022 года, но полностью эффективной и обязательной для туристов станет только к декабрю.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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