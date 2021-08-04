https://ria.ru/20210804/donbass-1744421087.html

Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с советником Байдена Донбасс

Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с советником Байдена Донбасс - РИА Новости, 04.08.2021

Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с советником Байдена Донбасс

Главы МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак обсудили с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T22:25

2021-08-04T22:25

2021-08-04T22:48

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владимир зеленский

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россия

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КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Главы МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак обсудили с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном Донбасс и подготовку ко встрече президентов двух стран Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщил в среду офис украинского главы государства.Ранее Кулеба сообщил, что прибыл вместе с Ермаком в США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон, у них запланирован ряд встреч. Позже Ермак сообщил, что делегация из Киева провела "откровенную встречу" с Салливаном."Собеседники обсудили подготовку визита Президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречи с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом 30 августа. Украинская и американская стороны также обсудили развитие ситуации на востоке нашего государства и совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны уделили особое внимание расширению стратегического партнерства двух стран и реформам на Украине.Салливан, Кулеба и Ермак рассмотрели повестку сотрудничества "по проблемам защиты Киева, потребностям энергетической безопасности, реформам управления и борьбе с коррупцией"Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210804/opros-1744344915.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак, россия