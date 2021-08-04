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Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с советником Байдена Донбасс
Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с советником Байдена Донбасс - РИА Новости, 04.08.2021
Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с советником Байдена Донбасс
Главы МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак обсудили с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:25
2021-08-04T22:48
в мире
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
андрей ермак
россия
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КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Главы МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак обсудили с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном Донбасс и подготовку ко встрече президентов двух стран Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщил в среду офис украинского главы государства.Ранее Кулеба сообщил, что прибыл вместе с Ермаком в США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон, у них запланирован ряд встреч. Позже Ермак сообщил, что делегация из Киева провела "откровенную встречу" с Салливаном."Собеседники обсудили подготовку визита Президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречи с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом 30 августа. Украинская и американская стороны также обсудили развитие ситуации на востоке нашего государства и совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны уделили особое внимание расширению стратегического партнерства двух стран и реформам на Украине.Салливан, Кулеба и Ермак рассмотрели повестку сотрудничества "по проблемам защиты Киева, потребностям энергетической безопасности, реформам управления и борьбе с коррупцией"Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак, россия
22:25 04.08.2021 (обновлено: 22:48 04.08.2021)
 
Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с советником Байдена Донбасс

Главы МИД Кулеба и офиса президента Украины Ермак обсудили с советником Байдена Салливаном Донбасс

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Главы МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак обсудили с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном Донбасс и подготовку ко встрече президентов двух стран Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщил в среду офис украинского главы государства.
Ранее Кулеба сообщил, что прибыл вместе с Ермаком в США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон, у них запланирован ряд встреч. Позже Ермак сообщил, что делегация из Киева провела "откровенную встречу" с Салливаном.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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"Собеседники обсудили подготовку визита Президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречи с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом 30 августа. Украинская и американская стороны также обсудили развитие ситуации на востоке нашего государства и совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны уделили особое внимание расширению стратегического партнерства двух стран и реформам на Украине.
Салливан, Кулеба и Ермак рассмотрели повестку сотрудничества "по проблемам защиты Киева, потребностям энергетической безопасности, реформам управления и борьбе с коррупцией"
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
В миреКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРоссия
 
 
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