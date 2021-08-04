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На Ставрополье СК возбудил дело о гибели детей в канале
На Ставрополье СК возбудил дело о гибели детей в канале - РИА Новости, 04.08.2021
На Ставрополье СК возбудил дело о гибели детей в канале
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих подростков, катавшихся на лодке в канале в Невинномысске на Ставрополье, сообщает следственное... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T20:25
2021-08-04T20:25
происшествия
дети
ставропольский край
невинномысск
следственный комитет россии (ск рф)
владимир владимиров
россия
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ПЯТИГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих подростков, катавшихся на лодке в канале в Невинномысске на Ставрополье, сообщает следственное управление СК по региону.Ранее о пропаже детей сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров."Сегодня в канале в городе Невинномысске утонули трое подростков. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тел несовершеннолетних, добавлено в сообщении.По данным прокуратуры Ставропольского края, после случившегося началась проверка. "В рамках надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дана оценка исполнению обязанностей уполномоченными лицами по благоустройству территории, созданию безопасных условий использования водных объектов. По итогам будут приняты все необходимые меры реагирования", - отметили в прокуратуре.
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происшествия, дети, ставропольский край, невинномысск, следственный комитет россии (ск рф), владимир владимиров, россия
20:25 04.08.2021
 
На Ставрополье СК возбудил дело о гибели детей в канале

На Ставрополье СК возбудил уголовное дело о гибели троих детей в канале

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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ПЯТИГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих подростков, катавшихся на лодке в канале в Невинномысске на Ставрополье, сообщает следственное управление СК по региону.
Ранее о пропаже детей сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"Сегодня в канале в городе Невинномысске утонули трое подростков. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тел несовершеннолетних, добавлено в сообщении.
По данным прокуратуры Ставропольского края, после случившегося началась проверка. "В рамках надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дана оценка исполнению обязанностей уполномоченными лицами по благоустройству территории, созданию безопасных условий использования водных объектов. По итогам будут приняты все необходимые меры реагирования", - отметили в прокуратуре.
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ПроисшествияДетиСтавропольский крайНевинномысскСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ВладимировРоссия
 
 
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