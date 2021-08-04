https://ria.ru/20210804/deputat-1744377683.html

Красноярский кандидат в депутаты Госдумы заработал за год 26 рублей

Красноярский кандидат в депутаты Госдумы заработал за год 26 рублей - РИА Новости, 04.08.2021

Красноярский кандидат в депутаты Госдумы заработал за год 26 рублей

Красноярский кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Иван Куренев заработал за прошлый год 26,30 рубля, сообщается на сайте ЦИК. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:18

2021-08-04T17:18

2021-08-04T17:19

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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Красноярский кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Иван Куренев заработал за прошлый год 26,30 рубля, сообщается на сайте ЦИК."Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва… Политическая партия ЛДПР… Куренев Иван Андреевич… Наименование организации - источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.) – 26,30 руб.", - сообщается в опубликованных на сайте ЦИК РФ сведениях об источниках дохода и имуществе кандидата.Из документа следует, что у него на счетах в банке 75,77 рубля, есть 10 акций публичного акционерного общества "Алроса" номинальной стоимостью 0,50 рубля. Согласно документу, кандидат владеет половиной квартиры площадью чуть более 111 квадратных метров. Также у него есть автомобиль "Лада" 2013 года выпуска.Комментарием самого Куренева РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210804/obukhov-1744351945.html

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