Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/deputat-1744377683.html
Красноярский кандидат в депутаты Госдумы заработал за год 26 рублей
Красноярский кандидат в депутаты Госдумы заработал за год 26 рублей - РИА Новости, 04.08.2021
Красноярский кандидат в депутаты Госдумы заработал за год 26 рублей
Красноярский кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Иван Куренев заработал за прошлый год 26,30 рубля, сообщается на сайте ЦИК. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:18
2021-08-04T17:19
политика
госдума рф
лдпр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151132/12/1511321253_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c84ac4c4cbc8fb0384971d07b5a23e3e.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Красноярский кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Иван Куренев заработал за прошлый год 26,30 рубля, сообщается на сайте ЦИК."Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва… Политическая партия ЛДПР… Куренев Иван Андреевич… Наименование организации - источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.) – 26,30 руб.", - сообщается в опубликованных на сайте ЦИК РФ сведениях об источниках дохода и имуществе кандидата.Из документа следует, что у него на счетах в банке 75,77 рубля, есть 10 акций публичного акционерного общества "Алроса" номинальной стоимостью 0,50 рубля. Согласно документу, кандидат владеет половиной квартиры площадью чуть более 111 квадратных метров. Также у него есть автомобиль "Лада" 2013 года выпуска.Комментарием самого Куренева РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20210804/obukhov-1744351945.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151132/12/1511321253_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_3d5e56e0cea92c455fe8f02718834e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, лдпр, россия
17:18 04.08.2021 (обновлено: 17:19 04.08.2021)
 
Красноярский кандидат в депутаты Госдумы заработал за год 26 рублей

Красноярский кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Иван Куренев заработал за год 26,30 рубля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа съезде партии ЛДПР в Москве
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Красноярский кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Иван Куренев заработал за прошлый год 26,30 рубля, сообщается на сайте ЦИК.
"Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва… Политическая партия ЛДПР… Куренев Иван Андреевич… Наименование организации - источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.) – 26,30 руб.", - сообщается в опубликованных на сайте ЦИК РФ сведениях об источниках дохода и имуществе кандидата.
Заседание федерального комитета партии Гражданская платформа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 15:18
Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
Из документа следует, что у него на счетах в банке 75,77 рубля, есть 10 акций публичного акционерного общества "Алроса" номинальной стоимостью 0,50 рубля. Согласно документу, кандидат владеет половиной квартиры площадью чуть более 111 квадратных метров. Также у него есть автомобиль "Лада" 2013 года выпуска.
Комментарием самого Куренева РИА Новости не располагает.
 
ПолитикаГосдума РФЛДПРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
02:14В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек
Лента новостейМолния