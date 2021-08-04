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В ОЗХО раскритиковали декларацию Сирии по химоружию
В ОЗХО раскритиковали декларацию Сирии по химоружию - РИА Новости, 04.08.2021
В ОЗХО раскритиковали декларацию Сирии по химоружию
Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия не считает точной и полной декларацию Сирии о выполнении своих обязательств и планирует в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:22
2021-08-04T18:23
в мире
оон
сирия
организация по запрещению химического оружия
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ООН, 4 авг - РИА Новости. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия не считает точной и полной декларацию Сирии о выполнении своих обязательств и планирует в 2021 году инспекции двух объектов на территории страны, сказал заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.Он добавил, что отсутствие ответа со стороны сирийских властей вынудило организацию отменить 25-й раунд консультаций, который планировалось провести в мае."Я повторяю призыв к САР в полной мере сотрудничать с техническим секретариатом ОЗХО в решении всех остающихся вопросов", - сказал Маркрам.По его словам, пандемия затрудняет работу экспертов ОЗХО в Сирии, однако они намерены в 2021 году провести два раунда инспекций научно-исследовательских центров в База и Джумейре.
https://ria.ru/20210729/siriya-1743445052.html
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в мире, оон, сирия, организация по запрещению химического оружия
18:22 04.08.2021 (обновлено: 18:23 04.08.2021)
 
В ОЗХО раскритиковали декларацию Сирии по химоружию

Представитель ООН Маркрам: ОЗХО не удовлетворена декларацией Сирии по химоружию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 4 авг - РИА Новости. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия не считает точной и полной декларацию Сирии о выполнении своих обязательств и планирует в 2021 году инспекции двух объектов на территории страны, сказал заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.
"В свете пробелов, разночтений и несоответствий, которые до сих пор не устранены, технический секретариат ОЗХО продолжает на данном этапе придерживаться мнения, что декларацию (о соблюдении Конвенции о запрещении химического оружия), представленную Сирийской Арабской Республикой, нельзя считать точной и полной", - сказал Маркрам на заседании Совета Безопасности ООН.
Он добавил, что отсутствие ответа со стороны сирийских властей вынудило организацию отменить 25-й раунд консультаций, который планировалось провести в мае.
"Я повторяю призыв к САР в полной мере сотрудничать с техническим секретариатом ОЗХО в решении всех остающихся вопросов", - сказал Маркрам.
По его словам, пандемия затрудняет работу экспертов ОЗХО в Сирии, однако они намерены в 2021 году провести два раунда инспекций научно-исследовательских центров в База и Джумейре.
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В миреООНСирияОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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