https://ria.ru/20210804/deklaratsiya-1744391298.html

В ОЗХО раскритиковали декларацию Сирии по химоружию

В ОЗХО раскритиковали декларацию Сирии по химоружию - РИА Новости, 04.08.2021

В ОЗХО раскритиковали декларацию Сирии по химоружию

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия не считает точной и полной декларацию Сирии о выполнении своих обязательств и планирует в... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:22

2021-08-04T18:22

2021-08-04T18:23

в мире

оон

сирия

организация по запрещению химического оружия

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ООН, 4 авг - РИА Новости. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия не считает точной и полной декларацию Сирии о выполнении своих обязательств и планирует в 2021 году инспекции двух объектов на территории страны, сказал заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.Он добавил, что отсутствие ответа со стороны сирийских властей вынудило организацию отменить 25-й раунд консультаций, который планировалось провести в мае."Я повторяю призыв к САР в полной мере сотрудничать с техническим секретариатом ОЗХО в решении всех остающихся вопросов", - сказал Маркрам.По его словам, пандемия затрудняет работу экспертов ОЗХО в Сирии, однако они намерены в 2021 году провести два раунда инспекций научно-исследовательских центров в База и Джумейре.

https://ria.ru/20210729/siriya-1743445052.html

сирия

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в мире, оон, сирия, организация по запрещению химического оружия