https://ria.ru/20210804/borovskoe-1744353698.html

В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение

В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение - РИА Новости, 04.08.2021

В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение

Движение на месте столкновения автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:28

2021-08-04T15:28

2021-08-04T15:28

происшествия

дтп

москва

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение на месте столкновения автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее в среду около 12.30 на Боровском шоссе в районе дома № 1к1 произошло ДТП грузового автомобиля и автобуса, двигавшегося по 750 маршруту. В районе ДТП было затруднено движение, перекрыто 2 полосы в центр.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, в ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек, включая 2 детей, 5 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и 2 пострадавших в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20210804/dtp-1744314198.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, москва