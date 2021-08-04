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В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение - РИА Новости, 04.08.2021
В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
Движение на месте столкновения автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:28
2021-08-04T15:28
происшествия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение на месте столкновения автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее в среду около 12.30 на Боровском шоссе в районе дома № 1к1 произошло ДТП грузового автомобиля и автобуса, двигавшегося по 750 маршруту. В районе ДТП было затруднено движение, перекрыто 2 полосы в центр.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, в ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек, включая 2 детей, 5 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и 2 пострадавших в тяжелом состоянии.
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происшествия, дтп, москва
15:28 04.08.2021
 
В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение

Движение на месте столкновения автобуса и грузовика в Москве на Боровском шоссе восстановили

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве
Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение на месте столкновения автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в среду около 12.30 на Боровском шоссе в районе дома № 1к1 произошло ДТП грузового автомобиля и автобуса, двигавшегося по 750 маршруту. В районе ДТП было затруднено движение, перекрыто 2 полосы в центр.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, в ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек, включая 2 детей, 5 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и 2 пострадавших в тяжелом состоянии.

"Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении.

 
ПроисшествияДТПМосква
 
 
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