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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210804/aviasales-1744367972.html
Aviasales назвал топ самых доступных зарубежных направлений для россиян
Aviasales назвал топ самых доступных зарубежных направлений для россиян - РИА Новости, 04.08.2021
Aviasales назвал топ самых доступных зарубежных направлений для россиян
Aviasales составил топ самых доступных зарубежных направлений для путешествия россиян, и возглавляет его Турция, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:43
2021-08-04T16:44
туризм
грузия
армения
марокко
аэрофлот
новости - туризм
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Aviasales составил топ самых доступных зарубежных направлений для путешествия россиян, и возглавляет его Турция, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов."Aviasales собрал доступные зарубежные направления путешествий для россиян. Самой популярной страной для отдыха остаётся Турция. В августе и сентябре авиабилеты туда-обратно можно найти от 13 тысяч рублей", - отметили в компании.Топ стран по популярности у российских туристов и низким ценам после Турции продолжает Кипр. Билеты туда-обратно начинаются от 16 тысяч рублей с пересадкой или от 25 тысяч рублей на прямом рейсе "Аэрофлота".Улететь из Москвы в Армению, Хорватию, Болгарию и Албанию и вернуться обратно обойдется в 18 тысяч рублей. Немного дороже в Черногорию - 19 тысяч рублей. Свыше 20 тысяч рублей билеты в Грузию - 22 тысячи, Египет и Сербию - 24 тысячи рублей. Дороже всего отправиться в Марокко. Билет туда-обратно в эту страну составит от 38 тысяч рублей.
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грузия, армения, марокко, аэрофлот, новости - туризм, отдых в россии 2021 летом
16:43 04.08.2021 (обновлено: 16:44 04.08.2021)
 
Aviasales назвал топ самых доступных зарубежных направлений для россиян

Aviasales: топ самых доступных зарубежных направлений для россиян возглавляет Турция

© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Pixabay / oleg_mit
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Aviasales составил топ самых доступных зарубежных направлений для путешествия россиян, и возглавляет его Турция, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов.
"Aviasales собрал доступные зарубежные направления путешествий для россиян. Самой популярной страной для отдыха остаётся Турция. В августе и сентябре авиабилеты туда-обратно можно найти от 13 тысяч рублей", - отметили в компании.
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Топ стран по популярности у российских туристов и низким ценам после Турции продолжает Кипр. Билеты туда-обратно начинаются от 16 тысяч рублей с пересадкой или от 25 тысяч рублей на прямом рейсе "Аэрофлота".
Улететь из Москвы в Армению, Хорватию, Болгарию и Албанию и вернуться обратно обойдется в 18 тысяч рублей. Немного дороже в Черногорию - 19 тысяч рублей. Свыше 20 тысяч рублей билеты в Грузию - 22 тысячи, Египет и Сербию - 24 тысячи рублей. Дороже всего отправиться в Марокко. Билет туда-обратно в эту страну составит от 38 тысяч рублей.
 
ТуризмГрузияАрменияМароккоАэрофлотНовости - Туризмотдых в России 2021 летом
 
 
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