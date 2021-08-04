https://ria.ru/20210804/aviasales-1744367972.html

Aviasales назвал топ самых доступных зарубежных направлений для россиян

Aviasales назвал топ самых доступных зарубежных направлений для россиян - РИА Новости, 04.08.2021

Aviasales назвал топ самых доступных зарубежных направлений для россиян

Aviasales составил топ самых доступных зарубежных направлений для путешествия россиян, и возглавляет его Турция, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:43

2021-08-04T16:43

2021-08-04T16:44

туризм

грузия

армения

марокко

аэрофлот

новости - туризм

отдых в россии 2021 летом

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Aviasales составил топ самых доступных зарубежных направлений для путешествия россиян, и возглавляет его Турция, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов."Aviasales собрал доступные зарубежные направления путешествий для россиян. Самой популярной страной для отдыха остаётся Турция. В августе и сентябре авиабилеты туда-обратно можно найти от 13 тысяч рублей", - отметили в компании.Топ стран по популярности у российских туристов и низким ценам после Турции продолжает Кипр. Билеты туда-обратно начинаются от 16 тысяч рублей с пересадкой или от 25 тысяч рублей на прямом рейсе "Аэрофлота".Улететь из Москвы в Армению, Хорватию, Болгарию и Албанию и вернуться обратно обойдется в 18 тысяч рублей. Немного дороже в Черногорию - 19 тысяч рублей. Свыше 20 тысяч рублей билеты в Грузию - 22 тысячи, Египет и Сербию - 24 тысячи рублей. Дороже всего отправиться в Марокко. Билет туда-обратно в эту страну составит от 38 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html

грузия

армения

марокко

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, армения, марокко, аэрофлот, новости - туризм, отдых в россии 2021 летом