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Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников
Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников - РИА Новости, 04.08.2021
Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников
Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников. Она негативно высказалась о тех, кто отказывается вакцинироваться, в интервью для InStyle. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T21:34
2021-08-04T21:34
2021-08-04T21:34
шоубиз
дженнифер энистон
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников. Она негативно высказалась о тех, кто отказывается вакцинироваться, в интервью для InStyle. "До сих пор есть много людей, которые выступают против вакцины или просто не учитывают фактов. И это настоящий позор. Недавно я потеряла несколько человек из своего окружения, которые либо отказались прививаться, либо не стали раскрывать, делали они прививку или нет. И это было очень досадно", — говорит Энистон. Актриса отметила, что у каждого есть право на свое мнение, но некоторые мнения обоснованы только страхом и пропагандой. Дженнифер Энистон известна по роли Рэйчел в сериале "Друзья". Специальный выпуск этого ситкома недавно установил рекорд по просмотрам.
https://ria.ru/20210624/aniston-1738480535.html
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дженнифер энистон, коронавирус covid-19