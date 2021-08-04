https://ria.ru/20210804/aniston-1744393690.html

Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников

Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников - РИА Новости, 04.08.2021

Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников

Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников. Она негативно высказалась о тех, кто отказывается вакцинироваться, в интервью для InStyle. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T21:34

2021-08-04T21:34

2021-08-04T21:34

шоубиз

дженнифер энистон

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников. Она негативно высказалась о тех, кто отказывается вакцинироваться, в интервью для InStyle. "До сих пор есть много людей, которые выступают против вакцины или просто не учитывают фактов. И это настоящий позор. Недавно я потеряла несколько человек из своего окружения, которые либо отказались прививаться, либо не стали раскрывать, делали они прививку или нет. И это было очень досадно", — говорит Энистон. Актриса отметила, что у каждого есть право на свое мнение, но некоторые мнения обоснованы только страхом и пропагандой. Дженнифер Энистон известна по роли Рэйчел в сериале "Друзья". Специальный выпуск этого ситкома недавно установил рекорд по просмотрам.

https://ria.ru/20210624/aniston-1738480535.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дженнифер энистон, коронавирус covid-19