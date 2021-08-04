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Шоубиз
https://ria.ru/20210804/aniston-1744393690.html
Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников
Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников - РИА Новости, 04.08.2021
Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников
Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников. Она негативно высказалась о тех, кто отказывается вакцинироваться, в интервью для InStyle. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T21:34
2021-08-04T21:34
шоубиз
дженнифер энистон
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников. Она негативно высказалась о тех, кто отказывается вакцинироваться, в интервью для InStyle. "До сих пор есть много людей, которые выступают против вакцины или просто не учитывают фактов. И это настоящий позор. Недавно я потеряла несколько человек из своего окружения, которые либо отказались прививаться, либо не стали раскрывать, делали они прививку или нет. И это было очень досадно", — говорит Энистон. Актриса отметила, что у каждого есть право на свое мнение, но некоторые мнения обоснованы только страхом и пропагандой. Дженнифер Энистон известна по роли Рэйчел в сериале "Друзья". Специальный выпуск этого ситкома недавно установил рекорд по просмотрам.
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дженнифер энистон, коронавирус covid-19
21:34 04.08.2021
 

Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников

© AP Photo / Francois MoriАмериканская актриса Дженнифер Энистон
Американская актриса Дженнифер Энистон - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Francois Mori
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Дженнифер Энистон пристыдила антипрививочников. Она негативно высказалась о тех, кто отказывается вакцинироваться, в интервью для InStyle.
"До сих пор есть много людей, которые выступают против вакцины или просто не учитывают фактов. И это настоящий позор. Недавно я потеряла несколько человек из своего окружения, которые либо отказались прививаться, либо не стали раскрывать, делали они прививку или нет. И это было очень досадно", — говорит Энистон.
Актриса отметила, что у каждого есть право на свое мнение, но некоторые мнения обоснованы только страхом и пропагандой.
Дженнифер Энистон известна по роли Рэйчел в сериале "Друзья". Специальный выпуск этого ситкома недавно установил рекорд по просмотрам.
Американские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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ШоубизДженнифер ЭнистонКоронавирус COVID-19
 
 
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