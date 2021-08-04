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В Афганистане ликвидировали более 50 талибов
В Афганистане ликвидировали более 50 талибов - РИА Новости, 04.08.2021
В Афганистане ликвидировали более 50 талибов
Более 50 талибов, включая двух главарей, и один член "Аль-Каиды"* (террористическая организация, запрещенная в РФ) ликвидированы в ходе авиаудара на окраине... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:46
2021-08-04T13:46
в мире
талибан
афганистан
аль-каида
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 50 талибов, включая двух главарей, и один член "Аль-Каиды"* (террористическая организация, запрещенная в РФ) ликвидированы в ходе авиаудара на окраине афганского Лашкаргаха, где идут ожесточенные бои, сообщило минобороны Афганистана."Пятьдесят четыре террориста "Талибана"*, включая... гражданина Пакистана, связанного с террористической сетью "Аль-Каида"*, а также двух командующих силами "Талибана"*, были убиты и 16 других ранены при авиаударах ВВС Афганистана... на окраине столицы провинции Гильменд", - говорится в заявлении афганского минобороны.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с движением "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено). В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20210802/afganistan-1743917064.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, талибан, афганистан, аль-каида
13:46 04.08.2021
 
В Афганистане ликвидировали более 50 талибов

Минобороны Афганистана: более 50 талибов, включая двух главарей, ликвидировали при авиаударах

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 50 талибов, включая двух главарей, и один член "Аль-Каиды"* (террористическая организация, запрещенная в РФ) ликвидированы в ходе авиаудара на окраине афганского Лашкаргаха, где идут ожесточенные бои, сообщило минобороны Афганистана.
"Пятьдесят четыре террориста "Талибана"*, включая... гражданина Пакистана, связанного с террористической сетью "Аль-Каида"*, а также двух командующих силами "Талибана"*, были убиты и 16 других ранены при авиаударах ВВС Афганистана... на окраине столицы провинции Гильменд", - говорится в заявлении афганского минобороны.
Бывшие моджахеды на контрольно-пропускном пункте на окраине провинции Герат - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 03:38
Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с движением "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено). В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Террористические организации, запрещенные в России
 
В миреТалибанАфганистанАль-Каида
 
 
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