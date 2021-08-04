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"Талибан"* пригрозил продолжить атаки на афганских чиновников
"Талибан"* пригрозил продолжить атаки на афганских чиновников - РИА Новости, 04.08.2021
"Талибан"* пригрозил продолжить атаки на афганских чиновников
"Талибан"* продолжит атаки на афганских чиновников после нападения на дом главы минобороны в Кабуле, заявил представитель талибов Забиулла Муджахед. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:10
2021-08-04T13:10
в мире
талибан
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Талибан"* продолжит атаки на афганских чиновников после нападения на дом главы минобороны в Кабуле, заявил представитель талибов Забиулла Муджахед.В результате нападения на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади погибли восемь и пострадали 20 человек. Ответственность за нападение взяло радикальное движение "Талибан"*."Эта атака смертника была только началом ответных операций против ключевых фигур и лидеров администрации", - написал Муджахед в Twitter.Очевидец и источник в полиции Кабула 3 августа сообщили РИА Новости, что рядом с домом министра обороны Афганистана был подорван автомобиль, после чего в дом вошли несколько вооруженных людей. Мохаммади заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, обострение ситуации в афганистане
13:10 04.08.2021
 
"Талибан"* пригрозил продолжить атаки на афганских чиновников

Представитель "Талибана"* Муджахед: движение продолжит атаки на афганских чиновников

© REUTERS / StringerПоследствия взрыва заминированного автомобиля в Кабуле
Последствия взрыва заминированного автомобиля в Кабуле - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Талибан"* продолжит атаки на афганских чиновников после нападения на дом главы минобороны в Кабуле, заявил представитель талибов Забиулла Муджахед.
В результате нападения на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади погибли восемь и пострадали 20 человек. Ответственность за нападение взяло радикальное движение "Талибан"*.
"Эта атака смертника была только началом ответных операций против ключевых фигур и лидеров администрации", - написал Муджахед в Twitter.
Очевидец и источник в полиции Кабула 3 августа сообщили РИА Новости, что рядом с домом министра обороны Афганистана был подорван автомобиль, после чего в дом вошли несколько вооруженных людей. Мохаммади заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреТалибанАфганистанОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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