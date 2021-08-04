Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 270 талибов
Минобороны Афганистана: силы обороны и безопасности за сутки ликвидировали 274 боевика "Талибана"*
© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на посту возле авиабазы Баграм
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Афганские силы обороны и безопасности (ANDSF) ликвидировали по меньшей мере 274 боевика радикального движения "Талибан"*, еще 119 были ранены в 16 провинциях за последние сутки, сообщает афганское министерство обороны.
"Двести семьдесят четыре террориста "Талибана"* были убиты и 119 были ранены в результате операций Национальных сил обороны и безопасности Афганистана… за последние 24 часа", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату – центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе – главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.
Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России