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Генпрокуратура подала иск к экс-министру Абызову и "Альфа-банку"
Генпрокуратура подала иск к экс-министру Абызову и "Альфа-банку" - РИА Новости, 04.08.2021
Генпрокуратура подала иск к экс-министру Абызову и "Альфа-банку"
Иск Генеральной прокуратуры к бывшему министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову и "Альфа-банку" поступил в Гагаринский суд Москвы, сообщили РИА... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:04
2021-08-04T10:04
происшествия
альфа-банк
москва
михаил абызов
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Иск Генеральной прокуратуры к бывшему министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову и "Альфа-банку" поступил в Гагаринский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы иска от заместителя генерального прокурора РФ к АО "Альфа-Банк" и Абызову М.А. Предварительно заседание назначено на 12 августа в 14.00", - сказала собеседница агентства. Сумму иска в инстанции не уточнили.По данным газеты "Коммерсант", Генпрокуратура добивается с Абызова и Альфа-банка взыскания более $126 млн. Как утверждают источники издания, экс-министр разместил в банке средства, имеющие, по данным надзора, коррупционное происхождение.Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей - и вывел их за рубеж. Абызова также обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.Гагаринский суд Москвы в октябре по иску Генпрокуратуры взыскал с экс-чиновника 32,5 миллиарда рублей в доход государства. По мнению прокуратуры, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
https://ria.ru/20210624/sud-1738416697.html
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происшествия, альфа-банк, москва, михаил абызов, генеральная прокуратура рф, россия
10:04 04.08.2021
 
Генпрокуратура подала иск к экс-министру Абызову и "Альфа-банку"

Генпрокуратура подала иск к экс-министру Абызову и "Альфа-банку" более чем на 126 миллионов долларов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Иск Генеральной прокуратуры к бывшему министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову и "Альфа-банку" поступил в Гагаринский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступили материалы иска от заместителя генерального прокурора РФ к АО "Альфа-Банк" и Абызову М.А. Предварительно заседание назначено на 12 августа в 14.00", - сказала собеседница агентства. Сумму иска в инстанции не уточнили.
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24 июня, 13:31
Суд вынес приговор адвокату экс-министра Абызова по делу о мошенничестве
По данным газеты "Коммерсант", Генпрокуратура добивается с Абызова и Альфа-банка взыскания более $126 млн. Как утверждают источники издания, экс-министр разместил в банке средства, имеющие, по данным надзора, коррупционное происхождение.
Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей - и вывел их за рубеж. Абызова также обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
Гагаринский суд Москвы в октябре по иску Генпрокуратуры взыскал с экс-чиновника 32,5 миллиарда рублей в доход государства. По мнению прокуратуры, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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ПроисшествияАльфа-банкМоскваМихаил АбызовГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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