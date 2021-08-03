Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/zloupotrebleniya-1744099027.html
Бывшего главу УМВД по Камчатскому краю задержали за злоупотребления
Бывшего главу УМВД по Камчатскому краю задержали за злоупотребления - РИА Новости, 03.08.2021
Бывшего главу УМВД по Камчатскому краю задержали за злоупотребления
Глава МВД Владимир Колокольцев во время рабочей поездки в Камчатский край представил составу регионального УМВД России нового начальника Ивана Кокухина. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T07:31
2021-08-03T12:14
происшествия
камчатский край
владимир колокольцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744103950_0:67:730:478_1920x0_80_0_0_5ba50ba15f37853610e1dbab6e65a68c.jpg
МОСКВА/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг — РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев во время рабочей поездки в Камчатский край представил составу регионального УМВД России нового начальника Ивана Кокухина.Его предшественника Михаила Киселева освободили от должности в начале июня. Как отмечается на сайте ведомства, после того как стала поступать информация о его злоупотреблениях по службе, руководство МВД решило его уволить."Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, и невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства", — добавляется в публикации.На должность главы УМВД по Камчатскому краю назначили полковника полиции Ивана Кокухина: последние три года он был заместителем начальника УМВД России по Забайкальскому краю — начальником полиции.Колокольцев, как отметила пресс-служба, потребовал от него детально изучить проблемные направления и принять адекватные меры реагирования, а также определить комплекс мероприятий для повышения раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.
https://realty.ria.ru/20210707/kapstroy-1740309141.html
https://ria.ru/20210610/vodokanal-1736503935.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744103950_22:0:730:531_1920x0_80_0_0_b328c536458bdaeebb376ffa64dea0f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, камчатский край, владимир колокольцев
07:31 03.08.2021 (обновлено: 12:14 03.08.2021)
 
Бывшего главу УМВД по Камчатскому краю задержали за злоупотребления

Бывшего главу УМВД по Камчатскому краю Киселева задержали за злоупотребления

© Фото : ГУ МВД России по Камчатскому краюМихаил Киселёв
Михаил Киселёв - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : ГУ МВД России по Камчатскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг — РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев во время рабочей поездки в Камчатский край представил составу регионального УМВД России нового начальника Ивана Кокухина.
Его предшественника Михаила Киселева освободили от должности в начале июня.
Как отмечается на сайте ведомства, после того как стала поступать информация о его злоупотреблениях по службе, руководство МВД решило его уволить.
"Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, и невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства", — добавляется в публикации.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 17:36
Экс-главу управления капстроя Пермского края ждет суд за злоупотребления
На должность главы УМВД по Камчатскому краю назначили полковника полиции Ивана Кокухина: последние три года он был заместителем начальника УМВД России по Забайкальскому краю — начальником полиции.
Колокольцев, как отметила пресс-служба, потребовал от него детально изучить проблемные направления и принять адекватные меры реагирования, а также определить комплекс мероприятий для повышения раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 17:13
В КБР директора водоканала заподозрили в злоупотреблении полномочиями
 
ПроисшествияКамчатский крайВладимир Колокольцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Крыму назвали условия для визита Зеленского
07:46Военные из России и Узбекистана приступили к учениям на афганской границе
07:37В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
Лента новостейМолния