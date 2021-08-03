https://ria.ru/20210803/zloupotrebleniya-1744099027.html

Бывшего главу УМВД по Камчатскому краю задержали за злоупотребления

Бывшего главу УМВД по Камчатскому краю задержали за злоупотребления - РИА Новости, 03.08.2021

Бывшего главу УМВД по Камчатскому краю задержали за злоупотребления

Глава МВД Владимир Колокольцев во время рабочей поездки в Камчатский край представил составу регионального УМВД России нового начальника Ивана Кокухина. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T07:31

2021-08-03T07:31

2021-08-03T12:14

происшествия

камчатский край

владимир колокольцев

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МОСКВА/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг — РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев во время рабочей поездки в Камчатский край представил составу регионального УМВД России нового начальника Ивана Кокухина.Его предшественника Михаила Киселева освободили от должности в начале июня. Как отмечается на сайте ведомства, после того как стала поступать информация о его злоупотреблениях по службе, руководство МВД решило его уволить."Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, и невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства", — добавляется в публикации.На должность главы УМВД по Камчатскому краю назначили полковника полиции Ивана Кокухина: последние три года он был заместителем начальника УМВД России по Забайкальскому краю — начальником полиции.Колокольцев, как отметила пресс-служба, потребовал от него детально изучить проблемные направления и принять адекватные меры реагирования, а также определить комплекс мероприятий для повышения раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.

https://realty.ria.ru/20210707/kapstroy-1740309141.html

https://ria.ru/20210610/vodokanal-1736503935.html

камчатский край

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происшествия, камчатский край, владимир колокольцев