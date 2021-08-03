https://ria.ru/20210803/zhile-1744149697.html

Руденя поручил приобрести жилье для людей, чьи дома разрушены ураганом

Руденя поручил приобрести жилье для людей, чьи дома разрушены ураганом - РИА Новости, 03.08.2021

Руденя поручил приобрести жилье для людей, чьи дома разрушены ураганом

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:27

2021-08-03T13:27

2021-08-03T13:27

тверская область

игорь руденя

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744148119_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_931a9b03693c0c80b8481d4b935b29ca.jpg

ТВЕРЬ, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.Во вторник губернатор провел заседание комиссии, в которую вошли руководство МЧС, муниципального образования, региональных министерств строительства, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты населения, образования."В первую очередь, сейчас необходимо определить объем необходимой срочной помощи и оказать поддержку семьям пострадавших, гражданам, потерявшим жильё. В данной ситуации приобретаем только готовое жильё", - процитировали в пресс-службе главу региона.Семьям, потерявшим близких, и пострадавшим в результате стихии в Андреаполе и Осташковском районе будут предоставлены выплаты. Губернатор также поручил обеспечить детей из семей, чьи дома пострадали в результате стихии, школьной формой и канцелярскими принадлежностями к началу нового учебного года.В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Андреаполе члены комиссии проводят подворовые обходы с тем, чтобы оценить состояние домовладений. В зоне особого внимания – условия проживания семей с детьми. Подворовые обходы продолжают и спасатели, они обеспечивают граждан всем необходимым, оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств.Для жителей домов, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут пункт временного размещения, который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения.Там добавили, что, по информации главного управления МЧС России по Тверской области, в результате прохождения урагана в городе Андреаполь и Осташковском городском округе пострадало 11 человек. Всего к ликвидации последствий привлечена группировка сил и средств в количестве свыше 340 человек, 78 единиц техники.

https://ria.ru/20210723/stroyka-1742504018.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, жилье