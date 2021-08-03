Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210803/zhile-1744149697.html
Руденя поручил приобрести жилье для людей, чьи дома разрушены ураганом
Руденя поручил приобрести жилье для людей, чьи дома разрушены ураганом - РИА Новости, 03.08.2021
Руденя поручил приобрести жилье для людей, чьи дома разрушены ураганом
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:27
2021-08-03T13:27
тверская область
игорь руденя
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744148119_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_931a9b03693c0c80b8481d4b935b29ca.jpg
ТВЕРЬ, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.Во вторник губернатор провел заседание комиссии, в которую вошли руководство МЧС, муниципального образования, региональных министерств строительства, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты населения, образования."В первую очередь, сейчас необходимо определить объем необходимой срочной помощи и оказать поддержку семьям пострадавших, гражданам, потерявшим жильё. В данной ситуации приобретаем только готовое жильё", - процитировали в пресс-службе главу региона.Семьям, потерявшим близких, и пострадавшим в результате стихии в Андреаполе и Осташковском районе будут предоставлены выплаты. Губернатор также поручил обеспечить детей из семей, чьи дома пострадали в результате стихии, школьной формой и канцелярскими принадлежностями к началу нового учебного года.В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Андреаполе члены комиссии проводят подворовые обходы с тем, чтобы оценить состояние домовладений. В зоне особого внимания – условия проживания семей с детьми. Подворовые обходы продолжают и спасатели, они обеспечивают граждан всем необходимым, оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств.Для жителей домов, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут пункт временного размещения, который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения.Там добавили, что, по информации главного управления МЧС России по Тверской области, в результате прохождения урагана в городе Андреаполь и Осташковском городском округе пострадало 11 человек. Всего к ликвидации последствий привлечена группировка сил и средств в количестве свыше 340 человек, 78 единиц техники.
https://ria.ru/20210723/stroyka-1742504018.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744148119_114:0:1024:682_1920x0_80_0_0_5d56cfb0c676e4e1a67ee40eed776ed5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, жилье
13:27 03.08.2021
 

Руденя поручил приобрести жилье для людей, чьи дома разрушены ураганом

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областРуденя поручил приобрести жилье для людей, чьи дома разрушены ураганом
Руденя поручил приобрести жилье для людей, чьи дома разрушены ураганом - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской област
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во вторник губернатор провел заседание комиссии, в которую вошли руководство МЧС, муниципального образования, региональных министерств строительства, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты населения, образования.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время ознакомления с проектом строительства новой школы в Максатихе - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 11:00Тверская область
В Максатихе Тверской области построят новую школу
"В первую очередь, сейчас необходимо определить объем необходимой срочной помощи и оказать поддержку семьям пострадавших, гражданам, потерявшим жильё. В данной ситуации приобретаем только готовое жильё", - процитировали в пресс-службе главу региона.
Семьям, потерявшим близких, и пострадавшим в результате стихии в Андреаполе и Осташковском районе будут предоставлены выплаты. Губернатор также поручил обеспечить детей из семей, чьи дома пострадали в результате стихии, школьной формой и канцелярскими принадлежностями к началу нового учебного года.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Андреаполе члены комиссии проводят подворовые обходы с тем, чтобы оценить состояние домовладений. В зоне особого внимания – условия проживания семей с детьми. Подворовые обходы продолжают и спасатели, они обеспечивают граждан всем необходимым, оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств.
Для жителей домов, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут пункт временного размещения, который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения.
"Министерство здравоохранения региона по поручению губернатора держит на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим. В частности, потребовалось привлечение санитарной авиации МЧС России. Экипаж вертолёта Ми-8 с бригадой врачей 2 августа совершил вылет в ЦРБ Андреапольского муниципального округа для оказания неотложной помощи и последующей транспортировки пациентов в Тверь. По информации медиков, состояние пострадавших средней тяжести, угрозы жизни нет", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что, по информации главного управления МЧС России по Тверской области, в результате прохождения урагана в городе Андреаполь и Осташковском городском округе пострадало 11 человек. Всего к ликвидации последствий привлечена группировка сил и средств в количестве свыше 340 человек, 78 единиц техники.
 
Тверская областьИгорь РуденяЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Военные из России и Узбекистана приступили к учениям на афганской границе
07:37В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
Лента новостейМолния