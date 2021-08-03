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Руденя поручил приобрести жилье для людей, чьи дома разрушены ураганом
Руденя поручил приобрести жилье для людей, чьи дома разрушены ураганом - РИА Новости, 03.08.2021
Руденя поручил приобрести жилье для людей, чьи дома разрушены ураганом
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:27
2021-08-03T13:27
2021-08-03T13:27
тверская область
игорь руденя
жилье
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ТВЕРЬ, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.Во вторник губернатор провел заседание комиссии, в которую вошли руководство МЧС, муниципального образования, региональных министерств строительства, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты населения, образования."В первую очередь, сейчас необходимо определить объем необходимой срочной помощи и оказать поддержку семьям пострадавших, гражданам, потерявшим жильё. В данной ситуации приобретаем только готовое жильё", - процитировали в пресс-службе главу региона.Семьям, потерявшим близких, и пострадавшим в результате стихии в Андреаполе и Осташковском районе будут предоставлены выплаты. Губернатор также поручил обеспечить детей из семей, чьи дома пострадали в результате стихии, школьной формой и канцелярскими принадлежностями к началу нового учебного года.В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Андреаполе члены комиссии проводят подворовые обходы с тем, чтобы оценить состояние домовладений. В зоне особого внимания – условия проживания семей с детьми. Подворовые обходы продолжают и спасатели, они обеспечивают граждан всем необходимым, оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств.Для жителей домов, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут пункт временного размещения, который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения.Там добавили, что, по информации главного управления МЧС России по Тверской области, в результате прохождения урагана в городе Андреаполь и Осташковском городском округе пострадало 11 человек. Всего к ликвидации последствий привлечена группировка сил и средств в количестве свыше 340 человек, 78 единиц техники.
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игорь руденя, жилье
ТВЕРЬ, 3 авг – РИА Новости
. Губернатор Тверской области Игорь Руденя
поручил оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во вторник губернатор провел заседание комиссии, в которую вошли руководство МЧС, муниципального образования, региональных министерств строительства, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты населения, образования.
"В первую очередь, сейчас необходимо определить объем необходимой срочной помощи и оказать поддержку семьям пострадавших, гражданам, потерявшим жильё. В данной ситуации приобретаем только готовое жильё", - процитировали в пресс-службе главу региона.
Семьям, потерявшим близких, и пострадавшим в результате стихии в Андреаполе и Осташковском районе будут предоставлены выплаты. Губернатор также поручил обеспечить детей из семей, чьи дома пострадали в результате стихии, школьной формой и канцелярскими принадлежностями к началу нового учебного года.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Андреаполе члены комиссии проводят подворовые обходы с тем, чтобы оценить состояние домовладений. В зоне особого внимания – условия проживания семей с детьми. Подворовые обходы продолжают и спасатели, они обеспечивают граждан всем необходимым, оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств.
Для жителей домов, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут пункт временного размещения, который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения.
"Министерство здравоохранения региона по поручению губернатора держит на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим. В частности, потребовалось привлечение санитарной авиации МЧС России. Экипаж вертолёта Ми-8 с бригадой врачей 2 августа совершил вылет в ЦРБ Андреапольского муниципального округа для оказания неотложной помощи и последующей транспортировки пациентов в Тверь. По информации медиков, состояние пострадавших средней тяжести, угрозы жизни нет", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что, по информации главного управления МЧС России по Тверской области, в результате прохождения урагана в городе Андреаполь и Осташковском городском округе пострадало 11 человек. Всего к ликвидации последствий привлечена группировка сил и средств в количестве свыше 340 человек, 78 единиц техники.