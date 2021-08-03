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Главком ВСУ объяснил запрет должностным лицам на посещение Донбасса
Главком ВСУ объяснил запрет должностным лицам на посещение Донбасса - РИА Новости, 03.08.2021
Главком ВСУ объяснил запрет должностным лицам на посещение Донбасса
Временный запрет на посещение Донбасса для украинских чиновников будет действовать десять дней, ограничения связаны со сменой руководства операции объединенных... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:37
2021-08-03T13:46
в мире
вооруженные силы украины
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Временный запрет на посещение Донбасса для украинских чиновников будет действовать десять дней, ограничения связаны со сменой руководства операции объединенных сил, заявил во вторник главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.Ранее пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что ее спикер Дмитрий Разумков отменил свой визит в Донбасс из-за временного запрета на посещение зоны проведения военной операции для должностных лиц, объявленного главнокомандующим украинскими ВС."Мной было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и чиновников", - приводятся слова Залужного в Facebook Генштаба ВС Украины.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил главу Генштаба Сергея Корнийчука и командующего объединенными силами в Донбассе Владимира Кравченко. Их места заняли Сергей Шаптала и Александр Павлюк. Также своей должности лишился командующий десантно-штурмовыми войсками страны Евгений Мойсюк.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210727/zelenskiy-1743169663.html
https://ria.ru/20210730/krivonos-1743690391.html
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в мире, вооруженные силы украины, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
13:37 03.08.2021 (обновлено: 13:46 03.08.2021)
 
Главком ВСУ объяснил запрет должностным лицам на посещение Донбасса

Главком ВСУ Залужный: запрет должностным лицам на посещение Донбасса вызван сменой руководства ООС

© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© REUTERS / Marian Kushnir
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Временный запрет на посещение Донбасса для украинских чиновников будет действовать десять дней, ограничения связаны со сменой руководства операции объединенных сил, заявил во вторник главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
Ранее пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что ее спикер Дмитрий Разумков отменил свой визит в Донбасс из-за временного запрета на посещение зоны проведения военной операции для должностных лиц, объявленного главнокомандующим украинскими ВС.
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"Мной было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и чиновников", - приводятся слова Залужного в Facebook Генштаба ВС Украины.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил главу Генштаба Сергея Корнийчука и командующего объединенными силами в Донбассе Владимира Кравченко. Их места заняли Сергей Шаптала и Александр Павлюк. Также своей должности лишился командующий десантно-штурмовыми войсками страны Евгений Мойсюк.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
В миреВооруженные силы УкраиныДонбассУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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