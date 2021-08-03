https://ria.ru/20210803/zapret-1744151046.html

Главком ВСУ объяснил запрет должностным лицам на посещение Донбасса

Главком ВСУ объяснил запрет должностным лицам на посещение Донбасса - РИА Новости, 03.08.2021

Главком ВСУ объяснил запрет должностным лицам на посещение Донбасса

Временный запрет на посещение Донбасса для украинских чиновников будет действовать десять дней, ограничения связаны со сменой руководства операции объединенных... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:37

2021-08-03T13:37

2021-08-03T13:46

в мире

вооруженные силы украины

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705436_390:456:2978:1912_1920x0_80_0_0_8f13d5d1c28393207941f981ce58ce4e.jpg

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Временный запрет на посещение Донбасса для украинских чиновников будет действовать десять дней, ограничения связаны со сменой руководства операции объединенных сил, заявил во вторник главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.Ранее пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что ее спикер Дмитрий Разумков отменил свой визит в Донбасс из-за временного запрета на посещение зоны проведения военной операции для должностных лиц, объявленного главнокомандующим украинскими ВС."Мной было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и чиновников", - приводятся слова Залужного в Facebook Генштаба ВС Украины.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил главу Генштаба Сергея Корнийчука и командующего объединенными силами в Донбассе Владимира Кравченко. Их места заняли Сергей Шаптала и Александр Павлюк. Также своей должности лишился командующий десантно-штурмовыми войсками страны Евгений Мойсюк.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210727/zelenskiy-1743169663.html

https://ria.ru/20210730/krivonos-1743690391.html

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вооруженные силы украины, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр