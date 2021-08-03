https://ria.ru/20210803/yanao-1744157844.html

Губернатор ЯНАО в третий раз совершит поездку по региону за рулем

Губернатор ЯНАО в третий раз совершит поездку по региону за рулем - РИА Новости, 03.08.2021

Губернатор ЯНАО в третий раз совершит поездку по региону за рулем

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в третий раз совершит поездку по региону на автомобиле, он планирует проехать за рулем от... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:12

2021-08-03T14:12

2021-08-03T15:06

ямало-ненецкий автономный округ

общество

салехард

ноябрьск

ямал

дмитрий артюхов

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в третий раз совершит поездку по региону на автомобиле, он планирует проехать за рулем от Салехарда до Ноябрьска.Губернатор предложил жителям округа подумать над направлением поездки и прислать свои предложения. Для этого в округе запустили интерактивную форму.Пресс-служба главы региона уточняет, что это будет третья подобная поездка губернатора.Артюхов и в предыдущие поездки активно пользовался социальными сетями и прямой связью с ямальцами, чтобы составить объективное мнение о жизни каждого города.В прошлом году в большую поездку по региону Артюхов отправился в середине августа после того, как переболел COVID-19. В течение десяти дней он побывал в восточной части ЯНАО и преодолел около 2 тысяч километров, находясь за рулем автомобиля. Попутчиками губернатора становились активные жители города, журналисты, общественники.Маршрут помогали составлять жители округа, при этом губернатор Ямала оценивал состояние дорог между населенными пунктами, ход дорожного ремонта и благоустройства. После автомобильной поездки по региону Артюхов отправил в отставку руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства.

https://ria.ru/20210716/dorogi-1741545617.html

https://ria.ru/20210720/yamal-1742018374.html

салехард

ноябрьск

ямал

россия

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общество, салехард, ноябрьск, ямал, дмитрий артюхов, россия