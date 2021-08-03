СК задержал водителя, из-за конфликта с которым завели дело на полицейского
В Воронеже задержали водителя, из-за конфликта с которым завели дело на полицейского
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задержан водитель, из-за конфликта с которым в Воронеже завели дело на полицейского, следствие будет просить о его аресте, сообщается на сайте СК РФ.
Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства дело воронежского участкового, заподозренного в превышении полномочий в отношении пьяного водителя, а против главы регионального СК из-за этого эпизода начали служебную проверку.
"В ходе расследования ГСУСК России уголовного дела об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти задержан 45-летний мужчина. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия и оскорбление представителя власти – ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее в интернете появилось видео, на котором участковый беседует с пьяным мужчиной, сидящим за рулем автомобиля. Водитель нецензурно бранится и оскорбляет полицейского, а затем бьет его и плюет в него. Полицейский отвечает ударами. По информации из соцсетей, перед этим в ходе пьяной езды мужчина успел зацепить несколько машин. Однако следователи заподозрили участкового в превышении должностных полномочий.
По данным СК, 23 июня полицейский прибыл к дому в Воронеже, где находился автомобиль, в салоне которого был 45-летний пьяный мужчина. Как сообщили правоохранителю местные жители, он совершил ДТП. На действия сотрудника полиции мужчина отреагировал оскорблениями, а также напал на него, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения и подтверждается показаниями свидетелей.
Отмечается, что следователи будут ходатайствовать об аресте мужчины, который ранее привлекался к административной ответственности за пьяное вождение, был лишен водительских прав, а также привлекался к уголовной ответственности – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.