https://ria.ru/20210803/voronezh-1744183217.html

СК задержал водителя, из-за конфликта с которым завели дело на полицейского

СК задержал водителя, из-за конфликта с которым завели дело на полицейского - РИА Новости, 03.08.2021

СК задержал водителя, из-за конфликта с которым завели дело на полицейского

Задержан водитель, из-за конфликта с которым в Воронеже завели дело на полицейского, следствие будет просить о его аресте, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:59

2021-08-03T15:59

2021-08-03T15:59

происшествия

воронеж

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задержан водитель, из-за конфликта с которым в Воронеже завели дело на полицейского, следствие будет просить о его аресте, сообщается на сайте СК РФ.Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства дело воронежского участкового, заподозренного в превышении полномочий в отношении пьяного водителя, а против главы регионального СК из-за этого эпизода начали служебную проверку."В ходе расследования ГСУСК России уголовного дела об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти задержан 45-летний мужчина. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия и оскорбление представителя власти – ред.)", - говорится в сообщении.Ранее в интернете появилось видео, на котором участковый беседует с пьяным мужчиной, сидящим за рулем автомобиля. Водитель нецензурно бранится и оскорбляет полицейского, а затем бьет его и плюет в него. Полицейский отвечает ударами. По информации из соцсетей, перед этим в ходе пьяной езды мужчина успел зацепить несколько машин. Однако следователи заподозрили участкового в превышении должностных полномочий.По данным СК, 23 июня полицейский прибыл к дому в Воронеже, где находился автомобиль, в салоне которого был 45-летний пьяный мужчина. Как сообщили правоохранителю местные жители, он совершил ДТП. На действия сотрудника полиции мужчина отреагировал оскорблениями, а также напал на него, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения и подтверждается показаниями свидетелей.Отмечается, что следователи будут ходатайствовать об аресте мужчины, который ранее привлекался к административной ответственности за пьяное вождение, был лишен водительских прав, а также привлекался к уголовной ответственности – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20210803/delo-1744123297.html

https://ria.ru/20210803/laboratoriya-1744123168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия