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На Сицилии поймали предполагаемых поджигателей леса
На Сицилии поймали предполагаемых поджигателей леса - РИА Новости, 03.08.2021
На Сицилии поймали предполагаемых поджигателей леса
Итальянские карабинеры арестовали двух жителей Сицилии, пытавшихся поджечь лес в провинции Энна, говорится в сообщении правоохранителей. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:12
2021-08-03T15:38
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РИМ, 3 авг – РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали двух жителей Сицилии, пытавшихся поджечь лес в провинции Энна, говорится в сообщении правоохранителей.Крупные природные пожары на Сицилии продолжаются с прошлой недели. Тушением очагов заняты 124 команды пожарных, которые за понедельник провели три сотни операций.Как отмечается в сообщении карабинеров, двое поджигателей обнаружены в лесистой местности гор Неброди на территории одноименного национального парка. Злоумышленниками оказались 80-летний сицилиец и гражданин Албании 25 лет, оба занимающиеся скотоводством. После неудачного бегства с места преступления у них были обнаружены емкости с горючим и зажигалки.По данным национальной службы гражданской обороны, с 15 июня природные пожары потребовали проведения более 37 тысяч операций по их ликвидации. Масштаб и труднодоступность пожаров потребовала привлечения пожарной авиации, которая вылетала на тушение более тысячи раз. Сицилия стала наиболее пострадавшим регионом, где спасатели отправлялись на тушение почти 9 тысяч раз. Здесь в прошлую пятницу на несколько часов пришлось закрыть аэропорт Катании, чтобы позволить прибыть авиационной технике. На Сицилию также направились свыше 30 добровольческих пожарных команд.Ранее президент Сицилии Нелло Музумечи заявил, что поджигатели заслуживают пожизненного наказания. Глава службы гражданской обороны Фабрицио Курчо, говоря о причинах пожарах, заметил, что большую роль в них играет деятельность человека, "намеренная или произвольная", тогда как случаев "самовозгорания происходит крайне мало".
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744012188.html
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в мире, катания, албания, сицилия
15:12 03.08.2021 (обновлено: 15:38 03.08.2021)
 
На Сицилии поймали предполагаемых поджигателей леса

На Сицилии поймали предполагаемых виновников лесных пожаров

© AFP 2021 / Giovanni IsolinoЛесные пожары в провинции Мессина, Италия. 10 июля 2017
Лесные пожары в провинции Мессина, Италия. 10 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AFP 2021 / Giovanni Isolino
Читать ria.ru в
РИМ, 3 авг – РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали двух жителей Сицилии, пытавшихся поджечь лес в провинции Энна, говорится в сообщении правоохранителей.
Крупные природные пожары на Сицилии продолжаются с прошлой недели. Тушением очагов заняты 124 команды пожарных, которые за понедельник провели три сотни операций.
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В МВД Турции рассказали, причастны ли террористы к лесным пожарам
Как отмечается в сообщении карабинеров, двое поджигателей обнаружены в лесистой местности гор Неброди на территории одноименного национального парка. Злоумышленниками оказались 80-летний сицилиец и гражданин Албании 25 лет, оба занимающиеся скотоводством. После неудачного бегства с места преступления у них были обнаружены емкости с горючим и зажигалки.
По данным национальной службы гражданской обороны, с 15 июня природные пожары потребовали проведения более 37 тысяч операций по их ликвидации. Масштаб и труднодоступность пожаров потребовала привлечения пожарной авиации, которая вылетала на тушение более тысячи раз. Сицилия стала наиболее пострадавшим регионом, где спасатели отправлялись на тушение почти 9 тысяч раз. Здесь в прошлую пятницу на несколько часов пришлось закрыть аэропорт Катании, чтобы позволить прибыть авиационной технике. На Сицилию также направились свыше 30 добровольческих пожарных команд.
Ранее президент Сицилии Нелло Музумечи заявил, что поджигатели заслуживают пожизненного наказания. Глава службы гражданской обороны Фабрицио Курчо, говоря о причинах пожарах, заметил, что большую роль в них играет деятельность человека, "намеренная или произвольная", тогда как случаев "самовозгорания происходит крайне мало".
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