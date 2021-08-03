https://ria.ru/20210803/sevastopol-1744109607.html
В Севастополе проверят информацию об избиении ребенка-инвалида
В Севастополе проверят информацию об избиении ребенка-инвалида - РИА Новости, 03.08.2021
В Севастополе проверят информацию об избиении ребенка-инвалида
Следователи начали проверку сведений о нанесении побоев девочке-инвалиду в Севастополе, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Крыму и Севастополю... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:14
2021-08-03T10:14
2021-08-03T10:14
происшествия
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Следователи начали проверку сведений о нанесении побоев девочке-инвалиду в Севастополе, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.На размещенном в социальных сетях видео женщина, сопровождающая ребенка-инвалида на коляске, грубо с ней обращается и применяет силу, не стесняясь прохожих на улице."В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям данной гражданки, в целом - проверена обстановка в семье, где проживает ребенок-инвалид, оказание ему помощи и содействия со стороны социальных и контролирующих служб", - сообщила Постнова.
https://ria.ru/20210729/fizkultura-1743457215.html
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происшествия, севастополь, россия
В Севастополе проверят информацию об избиении ребенка-инвалида
В Севастополе следователи начали проверку информации об избиении девочки-инвалида