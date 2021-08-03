https://ria.ru/20210803/puteshestviya-1743979708.html
Названы самые популярные регионы России для путешествий на автомобиле
Названы самые популярные регионы России для путешествий на автомобиле - РИА Новости, 03.08.2021
Названы самые популярные регионы России для путешествий на автомобиле
Эксперты сервиса для планирования путешествий провели опрос и выяснили, как российские туристы относятся к поездкам на автомобиле и какие направления считают... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T05:01
2021-08-03T05:01
2021-08-03T05:01
туризм
казань
санкт-петербург
грузия
алтайский край
краснодарский край
республика татарстан (татарстан)
республика крым
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий провели опрос и выяснили, как российские туристы относятся к поездкам на автомобиле и какие направления считают самыми привлекательными, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 2290 человек. Оказалось, что почти всем (97,7 процента) нравится такой вид отдыха, и большинство хотели бы отправиться этим летом на машине в Крым или Краснодарский край.В автопутешествии хотя бы раз в жизни были 88,7 процентов респондентов. Среди главных причин, по которым россияне не ездили на отдых на машине, треть участников указала на отсутствие такой возможности. В число популярных направлений этим летом вошли Крым — 17 процентов, Краснодарский край — 11, Санкт-Петербург и Ленинградская область — шесть, Кавказ — пять, Республика Татарстан, в частности, Казань — 4,8 процента. Еще россияне хотели бы совершить поездку на машине в Карелию, по городам Золотого кольца, в Горный Алтай, а также в Москву и Нижний Новгород.Кроме того, 13 процентов сказали, что готовы отправиться по другим странам, среди которых лидируют Абхазия и Грузия.Интересно, что потратить более двух суток на дорогу могут 39,3 процента туристов. От одного дня до двух провести в путешествии на машине могут 20,5 процента, от восьми до 14 часов — 17, от 14 часов до суток — 12 процентов, остальные — еще меньше.За рулем во время поездки нравится быть каждому второму, каждый пятый любит ездить пассажиром. Примерно такому же количеству опрошенных все равно, в каком качестве быть в автомобиле. Примерно у каждого десятого нет водительских прав, так что выбор не стоит.
https://ria.ru/20210728/transport-1743231764.html
казань
санкт-петербург
грузия
алтайский край
краснодарский край
республика татарстан (татарстан)
республика крым
республика алтай
ленинградская область
нижний новгород
кавказ
горный алтай
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казань, санкт-петербург, грузия, алтайский край, краснодарский край, республика татарстан (татарстан), республика крым, республика алтай, ленинградская область, нижний новгород, авто, новости - туризм, туристы, туризм, кавказ, горный алтай, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, отдых в россии 2021 летом
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий провели опрос и выяснили, как российские туристы относятся к поездкам на автомобиле и какие направления считают самыми привлекательными, сообщает OneTwoTrip.
В исследовании приняли участие 2290 человек. Оказалось, что почти всем (97,7 процента) нравится такой вид отдыха, и большинство хотели бы отправиться этим летом на машине в Крым или Краснодарский край.
В автопутешествии хотя бы раз в жизни были 88,7 процентов респондентов. Среди главных причин, по которым россияне не ездили на отдых на машине, треть участников указала на отсутствие такой возможности.
В число популярных направлений этим летом вошли Крым — 17 процентов, Краснодарский край — 11, Санкт-Петербург и Ленинградская область — шесть, Кавказ — пять, Республика Татарстан, в частности, Казань — 4,8 процента. Еще россияне хотели бы совершить поездку на машине в Карелию, по городам Золотого кольца, в Горный Алтай, а также в Москву и Нижний Новгород.
Кроме того, 13 процентов сказали, что готовы отправиться по другим странам, среди которых лидируют Абхазия и Грузия.
Интересно, что потратить более двух суток на дорогу могут 39,3 процента туристов. От одного дня до двух провести в путешествии на машине могут 20,5 процента, от восьми до 14 часов — 17, от 14 часов до суток — 12 процентов, остальные — еще меньше.
За рулем во время поездки нравится быть каждому второму, каждый пятый любит ездить пассажиром. Примерно такому же количеству опрошенных все равно, в каком качестве быть в автомобиле. Примерно у каждого десятого нет водительских прав, так что выбор не стоит.