https://ria.ru/20210803/pozhary-1744177097.html

В Якутии с начала сезона зарегистрировали более тысячи лесных пожаров

В Якутии с начала сезона зарегистрировали более тысячи лесных пожаров - РИА Новости, 03.08.2021

В Якутии с начала сезона зарегистрировали более тысячи лесных пожаров

В Якутии с начала сезона зарегистрировано 1326 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:32

2021-08-03T15:32

2021-08-03T15:43

происшествия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 3 авг – РИА Новости. В Якутии с начала сезона зарегистрировано 1326 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров, сообщил руководитель департамента лесного хозяйства министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Михайлов в ходе круглого стола в формате онлайн в историческом парке "Россия - моя история".По словам руководителя департамента, на сегодня на территории Якутии действует 171 природный пожар, площадь, пройденная огнем, составила свыше 2 миллионов гектаров.Работы по тушению проводятся на 58 лесных пожарах на территории 17 районов на площади 760 тысяч гектаров. За прошедшие сутки обнаружено 13 лесных пожаров, ликвидировано восемь пожаров на площади 11 300 га.Ранее сообщалось о том, что министр обороны России Сергей Шойгу направил инженерную роту для помощи в тушении пожаров в Якутии.С 23 июня в Якутии действует режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

https://ria.ru/20210803/pozhar-1744106483.html

https://ria.ru/20210803/pozhar-1744125703.html

республика саха (якутия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), республика саха (якутия), природные пожары в россии