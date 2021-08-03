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В Якутии с начала сезона зарегистрировали более тысячи лесных пожаров
В Якутии с начала сезона зарегистрировали более тысячи лесных пожаров - РИА Новости, 03.08.2021
В Якутии с начала сезона зарегистрировали более тысячи лесных пожаров
В Якутии с начала сезона зарегистрировано 1326 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:32
2021-08-03T15:43
происшествия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 3 авг – РИА Новости. В Якутии с начала сезона зарегистрировано 1326 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров, сообщил руководитель департамента лесного хозяйства министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Михайлов в ходе круглого стола в формате онлайн в историческом парке "Россия - моя история".По словам руководителя департамента, на сегодня на территории Якутии действует 171 природный пожар, площадь, пройденная огнем, составила свыше 2 миллионов гектаров.Работы по тушению проводятся на 58 лесных пожарах на территории 17 районов на площади 760 тысяч гектаров. За прошедшие сутки обнаружено 13 лесных пожаров, ликвидировано восемь пожаров на площади 11 300 га.Ранее сообщалось о том, что министр обороны России Сергей Шойгу направил инженерную роту для помощи в тушении пожаров в Якутии.С 23 июня в Якутии действует режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.
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происшествия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), республика саха (якутия), природные пожары в россии
15:32 03.08.2021 (обновлено: 15:43 03.08.2021)
 
В Якутии с начала сезона зарегистрировали более тысячи лесных пожаров

В Якутии с начала сезона зафиксировали 1326 лесных пожаров площадью свыше четырех миллионов гектаров

© AP Photo / Alexey VasilyevЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Alexey Vasilyev
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ЯКУТСК, 3 авг – РИА Новости. В Якутии с начала сезона зарегистрировано 1326 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров, сообщил руководитель департамента лесного хозяйства министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Михайлов в ходе круглого стола в формате онлайн в историческом парке "Россия - моя история".
"С начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 1326 лесных пожаров, а в прошлом году эта цифра была 1598. То есть, количество пожаров меньше, но площадь получается больше. Площадь сейчас уже 4 миллиона 240 тысяч гектаров", - отметил Михайлов.
По словам руководителя департамента, на сегодня на территории Якутии действует 171 природный пожар, площадь, пройденная огнем, составила свыше 2 миллионов гектаров.
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Ранее сообщалось о том, что министр обороны России Сергей Шойгу направил инженерную роту для помощи в тушении пожаров в Якутии.
С 23 июня в Якутии действует режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.
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ПроисшествияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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