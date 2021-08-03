Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/pozhary-1744089903.html
В Рослесхозе призвали втрое увеличить субвенции на тушение лесных пожаров
В Рослесхозе призвали втрое увеличить субвенции на тушение лесных пожаров - РИА Новости, 03.08.2021
В Рослесхозе призвали втрое увеличить субвенции на тушение лесных пожаров
Объем субвенций, которые выделяются регионам для борьбы с лесными пожарами, необходимо увеличить с 33 миллиардов рублей в год до 93 миллиардов рублей, считает... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T03:09
2021-08-03T03:09
общество
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
россия
иван советников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415564_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_b08c3b35bafd77e45d926f916ea44aef.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объем субвенций, которые выделяются регионам для борьбы с лесными пожарами, необходимо увеличить с 33 миллиардов рублей в год до 93 миллиардов рублей, считает глава Рослесхоза Иван Советников.Экологи неоднократно заявляли, что затраты на тушение лесных пожаров недостаточны. По оценкам российского отделения Greenpeace, он должен быть увеличен в четыре раза.Он также пояснил, что увеличение бюджета зависит от лимитов, которые обозначит Минфин на 2022 год. Однако до конца 2021 года будет принята методика, которая позволит иначе распределять деньги между регионами. По словам Советникова, цель методики - стимулировать профилактику борьбы с огнем и поощрять регионы, где леса не горят.
https://ria.ru/20210802/pozhar-1743933352.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415564_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_81761af91d495ee7270e6472e9471ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия, иван советников
03:09 03.08.2021
 
В Рослесхозе призвали втрое увеличить субвенции на тушение лесных пожаров

Глава Рослесхоза Советников считает, что субвенции на тушение лесных пожаров нужно увеличить втрое

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкПриродные пожары
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объем субвенций, которые выделяются регионам для борьбы с лесными пожарами, необходимо увеличить с 33 миллиардов рублей в год до 93 миллиардов рублей, считает глава Рослесхоза Иван Советников.
Экологи неоднократно заявляли, что затраты на тушение лесных пожаров недостаточны. По оценкам российского отделения Greenpeace, он должен быть увеличен в четыре раза.
"Проблема недофинансирования тоже существует. В этом году регионы получили на исполнение переданных полномочий около 33 миллиардов рублей в качестве субвенций из федерального бюджета. По предварительным оценкам, для полноценной реализации лесных полномочий регионам необходимо выделять порядка 93 миллиардов рублей ежегодно", - сказал  РИА Новости Советников.
Он также пояснил, что увеличение бюджета зависит от лимитов, которые обозначит Минфин на 2022 год. Однако до конца 2021 года будет принята методика, которая позволит иначе распределять деньги между регионами. По словам Советникова, цель методики - стимулировать профилактику борьбы с огнем и поощрять регионы, где леса не горят.
Тушение лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 09:18
Российский Бе-200 направили на тушение лесного пожара на Родосе
 
ОбществоФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)РоссияИван Советников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
Лента новостейМолния