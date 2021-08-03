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В Рослесхозе призвали втрое увеличить субвенции на тушение лесных пожаров
В Рослесхозе призвали втрое увеличить субвенции на тушение лесных пожаров - РИА Новости, 03.08.2021
В Рослесхозе призвали втрое увеличить субвенции на тушение лесных пожаров
Объем субвенций, которые выделяются регионам для борьбы с лесными пожарами, необходимо увеличить с 33 миллиардов рублей в год до 93 миллиардов рублей, считает... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T03:09
2021-08-03T03:09
2021-08-03T03:09
общество
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
россия
иван советников
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объем субвенций, которые выделяются регионам для борьбы с лесными пожарами, необходимо увеличить с 33 миллиардов рублей в год до 93 миллиардов рублей, считает глава Рослесхоза Иван Советников.Экологи неоднократно заявляли, что затраты на тушение лесных пожаров недостаточны. По оценкам российского отделения Greenpeace, он должен быть увеличен в четыре раза.Он также пояснил, что увеличение бюджета зависит от лимитов, которые обозначит Минфин на 2022 год. Однако до конца 2021 года будет принята методика, которая позволит иначе распределять деньги между регионами. По словам Советникова, цель методики - стимулировать профилактику борьбы с огнем и поощрять регионы, где леса не горят.
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общество, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия, иван советников
В Рослесхозе призвали втрое увеличить субвенции на тушение лесных пожаров
Глава Рослесхоза Советников считает, что субвенции на тушение лесных пожаров нужно увеличить втрое