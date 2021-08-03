https://ria.ru/20210803/politsiya-1744156476.html

На Урале проверят инцидент с охранником, повалившим ребенка на пол

На Урале проверят инцидент с охранником, повалившим ребенка на пол - РИА Новости, 03.08.2021

На Урале проверят инцидент с охранником, повалившим ребенка на пол

Полиция в Екатеринбурге проводит проверку информации о том, что в ТРЦ "Академический" охранник и уборщица повалили на пол ребенка, проехавшего на роликах по... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:05

2021-08-03T14:05

2021-08-03T14:05

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге проводит проверку информации о том, что в ТРЦ "Академический" охранник и уборщица повалили на пол ребенка, проехавшего на роликах по торговому центру, сообщили РИА Новости во вторник в городском УМВД.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что охранник и уборщица повалили на пол ребенка, ехавшего на роликах, а затем силой затащили его в подсобку."В полицию по данному факту сообщений не поступало. В настоящее время информация, опубликованная в СМИ, зарегистрирована, по ней будет проведена проверка", - сказали в УМВД.

екатеринбург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург