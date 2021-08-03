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На Урале проверят инцидент с охранником, повалившим ребенка на пол
На Урале проверят инцидент с охранником, повалившим ребенка на пол - РИА Новости, 03.08.2021
На Урале проверят инцидент с охранником, повалившим ребенка на пол
Полиция в Екатеринбурге проводит проверку информации о том, что в ТРЦ "Академический" охранник и уборщица повалили на пол ребенка, проехавшего на роликах по... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:05
2021-08-03T14:05
2021-08-03T14:05
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге проводит проверку информации о том, что в ТРЦ "Академический" охранник и уборщица повалили на пол ребенка, проехавшего на роликах по торговому центру, сообщили РИА Новости во вторник в городском УМВД.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что охранник и уборщица повалили на пол ребенка, ехавшего на роликах, а затем силой затащили его в подсобку."В полицию по данному факту сообщений не поступало. В настоящее время информация, опубликованная в СМИ, зарегистрирована, по ней будет проведена проверка", - сказали в УМВД.
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург
На Урале проверят инцидент с охранником, повалившим ребенка на пол
Полиция на Урале выяснит, действительно ли охранник в ТЦ повалил на пол ребенка на роликах