Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/podmoskove-1744158609.html
В Подмосковье двухлетнюю девочку бросили ночью на улице вместе с вещами
В Подмосковье двухлетнюю девочку бросили ночью на улице вместе с вещами - РИА Новости, 03.08.2021
В Подмосковье двухлетнюю девочку бросили ночью на улице вместе с вещами
Маленькую девочку со стоящей рядом сумкой с вещами нашли ночью одну в подмосковном Жуковском, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:15
2021-08-03T14:23
происшествия
жуковский
московская область (подмосковье)
гумвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Маленькую девочку со стоящей рядом сумкой с вещами нашли ночью одну в подмосковном Жуковском, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области."В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский поступило сообщение от местной жительницы 1992 года рождения о том, что у одного из домов на улице Молодежной найдена малолетняя девочка, на вид около двух лет. Рядом с ребенком обнаружена сумка с детскими вещами. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас ребенок находится в больнице, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. В настоящее время полицейские ищут ее родственников.Как сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, к проверке присоединились и региональные прокуроры, они намерены установить причины и условия произошедшего.Подмосковные следователи завели уголовное дело об оставлении в опасности после того, как двухлетнюю девочку нашли ночью на улице в Жуковском с сумкой, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело по факту оставления двухлетней девочки в опасности на одной из улиц Жуковского (ст. 125 УК РФ)", - сказала она.
https://ria.ru/20210128/rebenok-1594919156.html
жуковский
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, жуковский, московская область (подмосковье), гумвд
14:15 03.08.2021 (обновлено: 14:23 03.08.2021)
 
В Подмосковье двухлетнюю девочку бросили ночью на улице вместе с вещами

Маленькую девочку со стоящей рядом сумкой с вещами нашли ночью одну в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Маленькую девочку со стоящей рядом сумкой с вещами нашли ночью одну в подмосковном Жуковском, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
"В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский поступило сообщение от местной жительницы 1992 года рождения о том, что у одного из домов на улице Молодежной найдена малолетняя девочка, на вид около двух лет. Рядом с ребенком обнаружена сумка с детскими вещами. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 11:40
В Москве мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детского дома
Отмечается, что сейчас ребенок находится в больнице, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. В настоящее время полицейские ищут ее родственников.
Как сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, к проверке присоединились и региональные прокуроры, они намерены установить причины и условия произошедшего.
Подмосковные следователи завели уголовное дело об оставлении в опасности после того, как двухлетнюю девочку нашли ночью на улице в Жуковском с сумкой, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по факту оставления двухлетней девочки в опасности на одной из улиц Жуковского (ст. 125 УК РФ)", - сказала она.
 
ПроисшествияЖуковскийМосковская область (Подмосковье)ГУМВД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
02:31При нападении на дом министра обороны Афганистана погибли четыре человека
Лента новостейМолния