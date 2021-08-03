https://ria.ru/20210803/podmoskove-1744158609.html

В Подмосковье двухлетнюю девочку бросили ночью на улице вместе с вещами

В Подмосковье двухлетнюю девочку бросили ночью на улице вместе с вещами - РИА Новости, 03.08.2021

В Подмосковье двухлетнюю девочку бросили ночью на улице вместе с вещами

Маленькую девочку со стоящей рядом сумкой с вещами нашли ночью одну в подмосковном Жуковском, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:15

2021-08-03T14:15

2021-08-03T14:23

происшествия

жуковский

московская область (подмосковье)

гумвд

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Маленькую девочку со стоящей рядом сумкой с вещами нашли ночью одну в подмосковном Жуковском, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области."В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский поступило сообщение от местной жительницы 1992 года рождения о том, что у одного из домов на улице Молодежной найдена малолетняя девочка, на вид около двух лет. Рядом с ребенком обнаружена сумка с детскими вещами. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас ребенок находится в больнице, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. В настоящее время полицейские ищут ее родственников.Как сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, к проверке присоединились и региональные прокуроры, они намерены установить причины и условия произошедшего.Подмосковные следователи завели уголовное дело об оставлении в опасности после того, как двухлетнюю девочку нашли ночью на улице в Жуковском с сумкой, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело по факту оставления двухлетней девочки в опасности на одной из улиц Жуковского (ст. 125 УК РФ)", - сказала она.

https://ria.ru/20210128/rebenok-1594919156.html

жуковский

московская область (подмосковье)

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происшествия, жуковский, московская область (подмосковье), гумвд