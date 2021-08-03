https://ria.ru/20210803/pirozhki-1744247552.html

Доживший до ста лет ветеран раскрыл необычный секрет долголетия

Доживший до ста лет ветеран раскрыл необычный секрет долголетия - РИА Новости, 03.08.2021

Доживший до ста лет ветеран раскрыл необычный секрет долголетия

Бывший британский военный и сельскохозяйственный работник Кит Мартин объяснил свое долголетие пристрастием к гольфу и пирогам с заварным кремом, пишет... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T21:30

2021-08-03T21:30

2021-08-03T21:30

в мире

вторая мировая война (1939-1945)

шропшир

долголетие

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший британский военный и сельскохозяйственный работник Кит Мартин объяснил свое долголетие пристрастием к гольфу и пирогам с заварным кремом, пишет Shropshire Star.Мужчина родился в 1921 году в графстве Шропшир, в начале 1940-х годов пополнил ряды Королевских ВВС. Также он участвовал в высадке войск союзников в Нормандии.Сейчас у него двое детей, двое внуков и трое правнуков. Дочь ветерана Кэрол в беседе с изданием назвала его заядлым игроком в гольф. Уже будучи в пожилом возрасте, по ее словам, мужчина пристрастился к пирогам с заварным кремом и пудингам. Именно эти привычки, как отмечается в статье, Кит считает секретами своего долголетия.

https://ria.ru/20210525/zhizn-1733796394.html

шропшир

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в мире, вторая мировая война (1939-1945), шропшир, долголетие