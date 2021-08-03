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Доживший до ста лет ветеран раскрыл необычный секрет долголетия
Доживший до ста лет ветеран раскрыл необычный секрет долголетия - РИА Новости, 03.08.2021
Доживший до ста лет ветеран раскрыл необычный секрет долголетия
Бывший британский военный и сельскохозяйственный работник Кит Мартин объяснил свое долголетие пристрастием к гольфу и пирогам с заварным кремом, пишет... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T21:30
2021-08-03T21:30
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
шропшир
долголетие
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший британский военный и сельскохозяйственный работник Кит Мартин объяснил свое долголетие пристрастием к гольфу и пирогам с заварным кремом, пишет Shropshire Star.Мужчина родился в 1921 году в графстве Шропшир, в начале 1940-х годов пополнил ряды Королевских ВВС. Также он участвовал в высадке войск союзников в Нормандии.Сейчас у него двое детей, двое внуков и трое правнуков. Дочь ветерана Кэрол в беседе с изданием назвала его заядлым игроком в гольф. Уже будучи в пожилом возрасте, по ее словам, мужчина пристрастился к пирогам с заварным кремом и пудингам. Именно эти привычки, как отмечается в статье, Кит считает секретами своего долголетия.
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в мире, вторая мировая война (1939-1945), шропшир, долголетие
21:30 03.08.2021
 
Доживший до ста лет ветеран раскрыл необычный секрет долголетия

Столетний военный Кит Мартин назвал гольф и пирожки секретами своего долголетия

CC0 / beejees / Пожилой мужчина
Пожилой мужчина - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
CC0 / beejees /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший британский военный и сельскохозяйственный работник Кит Мартин объяснил свое долголетие пристрастием к гольфу и пирогам с заварным кремом, пишет Shropshire Star.
Мужчина родился в 1921 году в графстве Шропшир, в начале 1940-х годов пополнил ряды Королевских ВВС. Также он участвовал в высадке войск союзников в Нормандии.
Сейчас у него двое детей, двое внуков и трое правнуков. Дочь ветерана Кэрол в беседе с изданием назвала его заядлым игроком в гольф. Уже будучи в пожилом возрасте, по ее словам, мужчина пристрастился к пирогам с заварным кремом и пудингам. Именно эти привычки, как отмечается в статье, Кит считает секретами своего долголетия.
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