https://ria.ru/20210803/pensiya-1744086696.html

Эксперт объяснил, кому положена прибавка к пенсии в августе

Эксперт объяснил, кому положена прибавка к пенсии в августе - РИА Новости, 03.08.2021

Эксперт объяснил, кому положена прибавка к пенсии в августе

Ежегодно в августе происходит перерасчет страховой пенсии работающих пенсионеров. Прибавка рассчитывается как произведение количества индивидуальных... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T03:14

2021-08-03T03:14

2021-08-03T03:14

общество

пенсии

россия

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Ежегодно в августе происходит перерасчет страховой пенсии работающих пенсионеров. Прибавка рассчитывается как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных пенсионером за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин."Количество зарабатываемых за год коэффициентов в свою очередь зависит от величины доходов, заработной платы или выполнения работ/услуг по договорам гражданско-правового характера работающего пенсионера, за предшествующий год, с которых были начислены страховые взносы. При этом максимальное увеличение ограничено тремя коэффициентами за год", - отмечает специалист.Для получения прибавки к пенсии с 1 августа работающим пенсионерам необходимо иметь официальные доходы от работы в предшествующем году, указывает Горлин. Кроме того, он напоминает, что обращаться для индексации пенсии никуда не надо: Пенсионный фонд автоматически сделает перерасчет.

https://ria.ru/20210730/nalogi-1743542588.html

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общество, пенсии, россия