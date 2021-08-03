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https://ria.ru/20210803/pandemiya-1744183845.html
Путь в будущее. Инициатива КНР помогает бороться с последствиями пандемии
Путь в будущее. Инициатива КНР помогает бороться с последствиями пандемии - РИА Новости, 03.08.2021
Путь в будущее. Инициатива КНР помогает бороться с последствиями пандемии
Китайскую инициативу "Один пояс, один путь" не остановила даже пандемия. В период, когда весь мир встал на паузу, проекты не только не остановились, но и... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:14
2021-08-03T18:22
россия-китай: главное
оон
китай
си цзиньпин
ван и (политик)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 3 авг — Проект "Россия — Китай: главное". Китайскую инициативу "Один пояс, один путь" не остановила даже пандемия. В период, когда весь мир встал на паузу, проекты не только не остановились, но и продолжили "двигаться против ветра", заявляют китайские власти. За последние восемь лет 140 стран подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем в рамках "Пояса и пути", а в период пандемии многие из них также получили помощь в рамках инициативы. Как развивается проект сегодня — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Флагманский проект"Перед лицом внезапной эпидемии COVID-19 мы вместе, помогая друг другу, пережили трудные времена, развивали совместные проекты "Пояса и пути", которые давали всему международному сообществу силу и уверенность, и внесли вклад в глобальную борьбу с пандемией и восстановление экономик" — такими словами председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал участников Азиатско-Тихоокеанской конференции высокого уровня по сотрудничеству в рамках инициативы "Пояс и путь", которая прошла в конце июля 2021 года.Проект "Нового шелкового пути" глава Китая выдвинул в 2013 году, и вскоре инициатива стала его знаковым начинанием, при этом весьма успешным. Инициатива включает "Экономический пояс Шелкового пути", который проходит через всю Евразию, и "Морской шелковый путь XXI века". Цель проекта — создать торговую и инфраструктурную сеть, которая бы соединила Азию, Европу и Африку с помощью тех же маршрутов, по которым столетия назад через континент ходили караваны торговцев.Во время выступления на конференции Си Цзиньпин напомнил, что сотрудничество в рамках инициативы "Пояса и пути" подчинено принципам консультаций, всеобщего вклада и взаимной выгоды, а участники придерживаются открытости, экологичности, высоких стандартов в сотрудничестве и целей устойчивого развития.Модератором мероприятия выступил министр иностранных дел КНР Ван И. Он отметил, что восемь лет назад "Пояс и путь" был лишь наброском, но теперь инициатива приобрела реальные очертания и обеспечивает ее участникам большие возможности. Об этом говорят цифры: объем прямых инвестиций китайских компаний в экономики стран — участниц инициативы за восемь лет превысил 130 миллиардов долларов. "Совокупный товарооборот Китая со странами — участницами инициативы "Один пояс, один путь" превысил 9,2 триллиона долларов", — добавил министр.Кризисное взаимодействиеКоронавирусная пандемия нарушила цепочки поставок и торговлю по всему миру, встали на паузу инфраструктурные проекты и стройки. На первое место вышла международная помощь, производство и распространение вакцины, медицинских принадлежностей.Китай первым взял под контроль эпидемию и приступил к восстановлению, а китайскую помощь получили более сотни стран и международных организаций. Пекин предоставил им 500 миллионов доз вакцины от COVID-19. Совместное производство препаратов наладили с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией, Малайзией, Египтом, Бразилией, Турцией, Пакистаном и Мексикой. Более того, из 140 стран, у которых есть соглашения о сотрудничестве с КНР, 84 государства готовы признать китайские вакцины.Как бы то ни было, сотрудничество в рамках "Пояса и пути" не остановила даже пандемия. "В прошлом году перед лицом внезапной вспышки COVID-19 сотрудничество в рамках инициативы не только не нажало на кнопку паузы, но и пошло вперед против ветра, демонстрируя прочность и жизнеспособность", — заявлял глава МИД страны Ван И.В 2020 году товарооборот между Китаем и странами — участницами инициативы достиг рекордных 1,35 триллиона долларов, что внесло вклад в борьбу с последствиями коронакризиса и стабилизацию экономики.Не осталась в стороне и Россия, ведь сопряжение Евразийского экономического союза с инициативой "Пояса и пути" входит в Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По данным доклада о российско-китайском экономическом и торговом индексе, рост торговли с Россией был одним из самых значительных для Китая. Для Москвы же важны прямые инвестиции из КНР. В этом году Китай занял 23-е место по объему ПИИ в России — 2,2 миллиарда долларов. Лидерами по получению китайских инвестиций стали Москва (45%), Забайкальский (24%) и Краснодарский (17%) края.Зеленый путьПриостановка производства и движения транспорта по всему миру в период пандемии выявила масштабы загрязнения, которые несет с собой человеческая жизнедеятельность. Это еще раз напомнило мировым лидерам о необходимости переходить к зеленой экономике. Си Цзиньпин в сентябре 2020 года сделал на Генассамблее ООН громкое заявление о том, что КНР достигнет пика углеродных выбросов к 2030 году, а к 2016-му станет углеродно-нейтральной. "Зеленые намерения" Пекина зафиксировали в новом пятилетнем плане до 2025 года.
https://ria.ru/20210726/pekin-1742896395.html
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оон, китай, си цзиньпин, ван и (политик), евразийский экономический союз
16:14 03.08.2021 (обновлено: 18:22 03.08.2021)
 

Путь в будущее. Инициатива КНР помогает бороться с последствиями пандемии

© AP Photo / Ng Han GuanСотрудник SinoVac во время работы в лаборатории по производству вакцины против вируса SARS-CoV-2 в Пекине
Сотрудник SinoVac во время работы в лаборатории по производству вакцины против вируса SARS-CoV-2 в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 3 авг — Проект "Россия — Китай: главное". Китайскую инициативу "Один пояс, один путь" не остановила даже пандемия. В период, когда весь мир встал на паузу, проекты не только не остановились, но и продолжили "двигаться против ветра", заявляют китайские власти. За последние восемь лет 140 стран подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем в рамках "Пояса и пути", а в период пандемии многие из них также получили помощь в рамках инициативы. Как развивается проект сегодня — в материале проекта "Россия — Китай: главное".

Флагманский проект

"Перед лицом внезапной эпидемии COVID-19 мы вместе, помогая друг другу, пережили трудные времена, развивали совместные проекты "Пояса и пути", которые давали всему международному сообществу силу и уверенность, и внесли вклад в глобальную борьбу с пандемией и восстановление экономик" — такими словами председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал участников Азиатско-Тихоокеанской конференции высокого уровня по сотрудничеству в рамках инициативы "Пояс и путь", которая прошла в конце июля 2021 года.
Проект "Нового шелкового пути" глава Китая выдвинул в 2013 году, и вскоре инициатива стала его знаковым начинанием, при этом весьма успешным. Инициатива включает "Экономический пояс Шелкового пути", который проходит через всю Евразию, и "Морской шелковый путь XXI века". Цель проекта — создать торговую и инфраструктурную сеть, которая бы соединила Азию, Европу и Африку с помощью тех же маршрутов, по которым столетия назад через континент ходили караваны торговцев.
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Во время выступления на конференции Си Цзиньпин напомнил, что сотрудничество в рамках инициативы "Пояса и пути" подчинено принципам консультаций, всеобщего вклада и взаимной выгоды, а участники придерживаются открытости, экологичности, высоких стандартов в сотрудничестве и целей устойчивого развития.
Модератором мероприятия выступил министр иностранных дел КНР Ван И. Он отметил, что восемь лет назад "Пояс и путь" был лишь наброском, но теперь инициатива приобрела реальные очертания и обеспечивает ее участникам большие возможности. Об этом говорят цифры: объем прямых инвестиций китайских компаний в экономики стран — участниц инициативы за восемь лет превысил 130 миллиардов долларов. "Совокупный товарооборот Китая со странами — участницами инициативы "Один пояс, один путь" превысил 9,2 триллиона долларов", — добавил министр.

Кризисное взаимодействие

Коронавирусная пандемия нарушила цепочки поставок и торговлю по всему миру, встали на паузу инфраструктурные проекты и стройки. На первое место вышла международная помощь, производство и распространение вакцины, медицинских принадлежностей.
Китай первым взял под контроль эпидемию и приступил к восстановлению, а китайскую помощь получили более сотни стран и международных организаций. Пекин предоставил им 500 миллионов доз вакцины от COVID-19. Совместное производство препаратов наладили с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией, Малайзией, Египтом, Бразилией, Турцией, Пакистаном и Мексикой. Более того, из 140 стран, у которых есть соглашения о сотрудничестве с КНР, 84 государства готовы признать китайские вакцины.
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Как бы то ни было, сотрудничество в рамках "Пояса и пути" не остановила даже пандемия. "В прошлом году перед лицом внезапной вспышки COVID-19 сотрудничество в рамках инициативы не только не нажало на кнопку паузы, но и пошло вперед против ветра, демонстрируя прочность и жизнеспособность", — заявлял глава МИД страны Ван И.
В 2020 году товарооборот между Китаем и странами — участницами инициативы достиг рекордных 1,35 триллиона долларов, что внесло вклад в борьбу с последствиями коронакризиса и стабилизацию экономики.
Не осталась в стороне и Россия, ведь сопряжение Евразийского экономического союза с инициативой "Пояса и пути" входит в Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По данным доклада о российско-китайском экономическом и торговом индексе, рост торговли с Россией был одним из самых значительных для Китая. Для Москвы же важны прямые инвестиции из КНР. В этом году Китай занял 23-е место по объему ПИИ в России — 2,2 миллиарда долларов. Лидерами по получению китайских инвестиций стали Москва (45%), Забайкальский (24%) и Краснодарский (17%) края.

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Приостановка производства и движения транспорта по всему миру в период пандемии выявила масштабы загрязнения, которые несет с собой человеческая жизнедеятельность. Это еще раз напомнило мировым лидерам о необходимости переходить к зеленой экономике. Си Цзиньпин в сентябре 2020 года сделал на Генассамблее ООН громкое заявление о том, что КНР достигнет пика углеродных выбросов к 2030 году, а к 2016-му станет углеродно-нейтральной. "Зеленые намерения" Пекина зафиксировали в новом пятилетнем плане до 2025 года.
 
Россия-Китай: ГлавноеООНКитайСи ЦзиньпинВан И (политик)Евразийский экономический союз
 
 
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