https://ria.ru/20210803/panda-1744124526.html

"Розовые и упитанные": во французском зоопарке родились панды-близнецы

"Розовые и упитанные": во французском зоопарке родились панды-близнецы - РИА Новости, 03.08.2021

"Розовые и упитанные": во французском зоопарке родились панды-близнецы

Знаменательное событие произошло в зоопарке "Боваль" на западе Франции: накануне там появились на свет два детеныша панды. Новорожденные и их мама — в фотоленте РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:10

2021-08-03T14:10

2021-08-03T15:13

фото

животные

франция

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Знаменательное событие произошло в зоопарке "Боваль" на западе Франции: накануне там появились на свет два детеныша панды. Новорожденные и их мама — в фотоленте Ria.ru

франция

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, животные, франция