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"Розовые и упитанные": во французском зоопарке родились панды-близнецы
"Розовые и упитанные": во французском зоопарке родились панды-близнецы - РИА Новости, 03.08.2021
"Розовые и упитанные": во французском зоопарке родились панды-близнецы
Знаменательное событие произошло в зоопарке "Боваль" на западе Франции: накануне там появились на свет два детеныша панды. Новорожденные и их мама — в фотоленте РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:10
2021-08-03T15:13
фото
животные
франция
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Знаменательное событие произошло в зоопарке "Боваль" на западе Франции: накануне там появились на свет два детеныша панды. Новорожденные и их мама — в фотоленте Ria.ru
франция
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фото, фото, животные, франция
14:10 03.08.2021 (обновлено: 15:13 03.08.2021)
 

"Розовые и упитанные": во французском зоопарке родились панды-близнецы

Читать ria.ru в
Знаменательное событие произошло в зоопарке "Боваль" на западе Франции: накануне там появились на свет два детеныша панды. Новорожденные и их мама — в фотоленте Ria.ru
© AFP 2021 / Guillaume Souvant

"После долгих часов ожидания самка Хуань Хуань родила близнецов в понедельник, 2 августа", — поделились новостью сотрудники зоопарка.

Гигантская панда Huan Huan и ее детеныши-близнецы в зоопарке Франции
1 из 8

"После долгих часов ожидания самка Хуань Хуань родила близнецов в понедельник, 2 августа", — поделились новостью сотрудники зоопарка.

© AFP 2021 / Guillaume Souvant
© AFP 2021 / Guillaume Souvant

Первый малыш родился в 01:03, второй — через несколько минут, в 01:10.

Гигантская панда Huan Huan и ее детеныши-близнецы в зоопарке Франции
2 из 8

Первый малыш родился в 01:03, второй — через несколько минут, в 01:10.

© AFP 2021 / Guillaume Souvant
© AFP 2021 / Guillaume Souvant

"Они оба розовые и упитанные", — сообщили в зверинце.

Детеныш гигантской панды Huan Huan в зоопарке Франции
3 из 8

"Они оба розовые и упитанные", — сообщили в зверинце.

© AFP 2021 / Guillaume Souvant
© REUTERS / ZooParc de Beauval

Молодая мама Хуань Хуань с детенышем.

Гигантская панда Huan Huan с детенышем в зоопарке Франции
4 из 8

Молодая мама Хуань Хуань с детенышем.

© REUTERS / ZooParc de Beauval
© AFP 2021 / Guillaume Souvant

Детеныши здоровы. Один весит 149 граммов, а другой — 129 граммов.

Детеныш гигантской панды Huan Huan в зоопарке Франции
5 из 8

Детеныши здоровы. Один весит 149 граммов, а другой — 129 граммов.

© AFP 2021 / Guillaume Souvant
© AFP 2021 / Guillaume Souvant

Родители малышей — единственные во Франции большие панды, их привезли из Китая в 2012 году.

Гигантская панда Huan Huan и ее детеныши-близнецы в зоопарке Франции
6 из 8

Родители малышей — единственные во Франции большие панды, их привезли из Китая в 2012 году.

© AFP 2021 / Guillaume Souvant
© AFP 2021 / Guillaume Souvant

По китайской традиции имена детенышам дадут только через сто дней после рождения.

Детеныши гигантской панды Huan Huan в зоопарке Франции
7 из 8

По китайской традиции имена детенышам дадут только через сто дней после рождения.

© AFP 2021 / Guillaume Souvant
© AFP 2021 / Guillaume Souvant

Панда Хуань Хуань в зоопарке "Боваль".

Гигантская панда Huan Huan в зоопарке Франции
8 из 8

Панда Хуань Хуань в зоопарке "Боваль".

© AFP 2021 / Guillaume Souvant
 
ФотоЖивотныеФранция
 
 
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