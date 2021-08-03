"Розовые и упитанные": во французском зоопарке родились панды-близнецы
"После долгих часов ожидания самка Хуань Хуань родила близнецов в понедельник, 2 августа", — поделились новостью сотрудники зоопарка.
"После долгих часов ожидания самка Хуань Хуань родила близнецов в понедельник, 2 августа", — поделились новостью сотрудники зоопарка.
Первый малыш родился в 01:03, второй — через несколько минут, в 01:10.
Первый малыш родился в 01:03, второй — через несколько минут, в 01:10.
"Они оба розовые и упитанные", — сообщили в зверинце.
Молодая мама Хуань Хуань с детенышем.
Детеныши здоровы. Один весит 149 граммов, а другой — 129 граммов.
Родители малышей — единственные во Франции большие панды, их привезли из Китая в 2012 году.
Родители малышей — единственные во Франции большие панды, их привезли из Китая в 2012 году.
По китайской традиции имена детенышам дадут только через сто дней после рождения.
По китайской традиции имена детенышам дадут только через сто дней после рождения.
Панда Хуань Хуань в зоопарке "Боваль".