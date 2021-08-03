https://ria.ru/20210803/opolzen-1744213190.html
В Дагестане оползень перекрыл дорогу между районами
В Дагестане оползень перекрыл дорогу между районами - РИА Новости, 03.08.2021
В Дагестане оползень перекрыл дорогу между районами
Оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб – Кумух в Дагестане, сообщает пресс-служба минтранса региона. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:55
2021-08-03T17:55
2021-08-03T17:55
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 авг – РИА Новости. Оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб – Кумух в Дагестане, сообщает пресс-служба минтранса региона.По информации ведомства, ориентировочный объем земляных работ составляет более 1 тысячи кубометров, объемы уточняются. Имеется угроза повторного обвала.Проезд по временной схеме по одной половине проезжей части будет открыт к 20.00.Движение автотранспорта в штатном режиме будет восстановлено к 17.00 5 августа, уточнили в минтрансе.
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происшествия, республика дагестан
В Дагестане оползень перекрыл дорогу между районами
В Дагестане оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб – Кумух
МАХАЧКАЛА, 3 авг – РИА Новости. Оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб – Кумух в Дагестане, сообщает пресс-служба минтранса региона.
"Сегодня в Гунибском районе в 15.30 на республиканской автомобильной дороге Гуниб - Кумух произошел обвал верхового откоса дороги. Дорога перекрыта на протяжении 70 метров по длине полностью", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, ориентировочный объем земляных работ составляет более 1 тысячи кубометров, объемы уточняются. Имеется угроза повторного обвала.
Проезд по временной схеме по одной половине проезжей части будет открыт к 20.00.
Движение автотранспорта в штатном режиме будет восстановлено к 17.00 5 августа, уточнили в минтрансе.