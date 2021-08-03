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В Дагестане оползень перекрыл дорогу между районами
В Дагестане оползень перекрыл дорогу между районами - РИА Новости, 03.08.2021
В Дагестане оползень перекрыл дорогу между районами
Оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб – Кумух в Дагестане, сообщает пресс-служба минтранса региона. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:55
2021-08-03T17:55
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 авг – РИА Новости. Оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб – Кумух в Дагестане, сообщает пресс-служба минтранса региона.По информации ведомства, ориентировочный объем земляных работ составляет более 1 тысячи кубометров, объемы уточняются. Имеется угроза повторного обвала.Проезд по временной схеме по одной половине проезжей части будет открыт к 20.00.Движение автотранспорта в штатном режиме будет восстановлено к 17.00 5 августа, уточнили в минтрансе.
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происшествия, республика дагестан
17:55 03.08.2021
 
В Дагестане оползень перекрыл дорогу между районами

В Дагестане оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб – Кумух

© Фото : ГУМЧС России по Республике ДагестанВ Акушинском районе Дагестана на 18 км республиканской автодороги Леваши-Акуша сошел оползень
В Акушинском районе Дагестана на 18 км республиканской автодороги Леваши-Акуша сошел оползень - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : ГУМЧС России по Республике Дагестан
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 авг – РИА Новости. Оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб – Кумух в Дагестане, сообщает пресс-служба минтранса региона.
"Сегодня в Гунибском районе в 15.30 на республиканской автомобильной дороге Гуниб - Кумух произошел обвал верхового откоса дороги. Дорога перекрыта на протяжении 70 метров по длине полностью", - говорится в сообщении.
Оползень после ливня на одной из улиц в Красноярске - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 20:17
На одну из улиц в Красноярске из-за ливня сошел оползень
По информации ведомства, ориентировочный объем земляных работ составляет более 1 тысячи кубометров, объемы уточняются. Имеется угроза повторного обвала.
Проезд по временной схеме по одной половине проезжей части будет открыт к 20.00.
Движение автотранспорта в штатном режиме будет восстановлено к 17.00 5 августа, уточнили в минтрансе.
 
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