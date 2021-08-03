https://ria.ru/20210803/opolzen-1744213190.html

В Дагестане оползень перекрыл дорогу между районами

В Дагестане оползень перекрыл дорогу между районами - РИА Новости, 03.08.2021

В Дагестане оползень перекрыл дорогу между районами

Оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб – Кумух в Дагестане, сообщает пресс-служба минтранса региона. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:55

2021-08-03T17:55

2021-08-03T17:55

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 3 авг – РИА Новости. Оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб – Кумух в Дагестане, сообщает пресс-служба минтранса региона.По информации ведомства, ориентировочный объем земляных работ составляет более 1 тысячи кубометров, объемы уточняются. Имеется угроза повторного обвала.Проезд по временной схеме по одной половине проезжей части будет открыт к 20.00.Движение автотранспорта в штатном режиме будет восстановлено к 17.00 5 августа, уточнили в минтрансе.

https://ria.ru/20210620/opolzen-1737812168.html

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2021

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происшествия, республика дагестан