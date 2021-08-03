https://ria.ru/20210803/moshenniki-1744215755.html

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 04.08.2021

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники от имени Банка России шлют письма гражданам о том, что на их имена в иностранных банках "открыты" крупные денежные счета, заявил регулятор. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-03T18:04

2021-08-03T18:04

2021-08-04T03:28

экономика

происшествия

общество

технологии

центральный банк рф (цб рф)

мошенничество

россия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мошенники от имени Банка России шлют письма гражданам о том, что на их имена в иностранных банках "открыты" крупные денежные счета, заявил регулятор.На сайте организации описывается случай россиянина, который получил на электронную почту подобное сообщение. В публикации отмечается, что для получения средств нужно заплатить комиссию.ЦБ пояснил, что по своей инициативе не направляет людям письма, не звонит и не рассылает сообщения.Регулятор рекомендовал не отвечать на сообщения и не переводить деньги, если пришло письмо о крупной сумме в иностранном банке или организации, происхождение которой неизвестно, и предложение оплатить комиссию, налог или страховку для получения средств.Мошенники также могут от имени Банка России звонить, писать SMS и в мессенджерах с предложением получить компенсацию за купленные ранее лекарственные средства — например, медицинские приборы, БАДы.

https://ria.ru/20210803/moshenniki-1744095092.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/moshenniki-1743161287.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, происшествия, общество, технологии, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, россия