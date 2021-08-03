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В Крыму высмеяли слова Зеленского о любви к полуострову
В Крыму высмеяли слова Зеленского о любви к полуострову - РИА Новости, 03.08.2021
В Крыму высмеяли слова Зеленского о любви к полуострову
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал неуместным... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:21
2021-08-03T15:29
украина
оон
севастополь
республика крым
владимир путин
владимир зеленский
россия
александр молохов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал неуместным "колонизаторским пафосом" слова президента Украины Владимира Зеленского о любви к Крыму.Зеленский в эфире украинского телеканала "Дом" ранее заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, что бывал в Крыму, ел крымские рапаны и считает полуостров своим.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина, оон, севастополь, республика крым, владимир путин, владимир зеленский, россия, александр молохов
15:21 03.08.2021 (обновлено: 15:29 03.08.2021)
 
В Крыму высмеяли слова Зеленского о любви к полуострову

В Крыму слова Зеленского о любви к полуострову назвали колонизаторским пафосом

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАдвокат, правозащитник Александр Молохов
Адвокат, правозащитник Александр Молохов - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал неуместным "колонизаторским пафосом" слова президента Украины Владимира Зеленского о любви к Крыму.
Зеленский в эфире украинского телеканала "Дом" ранее заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, что бывал в Крыму, ел крымские рапаны и считает полуостров своим.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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Аксенов ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма
"Слова Зеленского звучат наигранно и неискренне. Любой колонизаторский пафос и дискурс относительно того, что украинцы любят Крым больше россиян, не уместен. Полуостров прежде всего принадлежит его жителям, которые не мыслят свою дальнейшую судьбу вне России", - сказал РИА Новости Молохов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
УкраинаООНСевастопольРеспублика КрымВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияАлександр Молохов
 
 
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