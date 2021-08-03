https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744148281.html

Мясников назвал главных распространителей коронавируса среди россиян

Мясников назвал главных распространителей коронавируса среди россиян - РИА Новости, 03.08.2021

Мясников назвал главных распространителей коронавируса среди россиян

Почти 80% всех заражений коронавирусом в России происходят из-за "суперраспространителей", написал на своей странице в Instagram врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:22

2021-08-03T13:22

2021-08-03T13:22

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734731710_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_f00d47b3ee697f41d682f131aee3d89f.jpg

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Почти 80% всех заражений коронавирусом в России происходят из-за "суперраспространителей", написал на своей странице в Instagram врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, таких людей в среднем 20% от общего количества заболевших, при этом у них отсутствуют типичные симптомы COVID-19.В связи с этим медик напомнил о важности вакцинации и индивидуальных мер защиты.Ранее эксперт призвал переболевших COVID-19 пройти вакцинацию, так как она сделает их "пуленепробиваемыми" перед новыми штаммами коронавируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/immunitet-1744146832.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)