https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744148281.html
Мясников назвал главных распространителей коронавируса среди россиян
Мясников назвал главных распространителей коронавируса среди россиян - РИА Новости, 03.08.2021
Мясников назвал главных распространителей коронавируса среди россиян
Почти 80% всех заражений коронавирусом в России происходят из-за "суперраспространителей", написал на своей странице в Instagram врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:22
2021-08-03T13:22
2021-08-03T13:22
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Почти 80% всех заражений коронавирусом в России происходят из-за "суперраспространителей", написал на своей странице в Instagram врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, таких людей в среднем 20% от общего количества заболевших, при этом у них отсутствуют типичные симптомы COVID-19.В связи с этим медик напомнил о важности вакцинации и индивидуальных мер защиты.Ранее эксперт призвал переболевших COVID-19 пройти вакцинацию, так как она сделает их "пуленепробиваемыми" перед новыми штаммами коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210803/immunitet-1744146832.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
Мясников назвал главных распространителей коронавируса среди россиян
Врач Александр Мясников назвал главных распространителей коронавируса среди россиян