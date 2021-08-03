05:04 03.08.2021 (обновлено: 05:05 03.08.2021)
СМИ: в NYT запретили сотрудникам расследовать происхождение COVID-19
Spectator: старший редактор New York Times запретил сотрудникам расследовать происхождение COVID-19
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Старший редактор газеты New York Times велел сотрудникам не расследовать происхождение COVID-19, сообщает британское издание Spectator со ссылкой на сотрудников газеты.
"В начале 2020 года я предложил старшему редактору газеты расследовать происхождение COVID-19. Мне сказали, что писать о происхождении коронавируса опасно. Написание любого материала, в котором высказывалось предположение, что COVID-19 был создан искусственно или произошел в результате случайной утечки из лаборатории, встречало сопротивление", - цитирует издание слова одного из сотрудников газеты.
По словам журналистов, теория о лабораторном происхождении коронавируса считалась конспирологической. Один из источников заявил, что обсуждение этой теории стало запретным также из-за того, что ее поддержал экс-президент США Дональд Трамп.
Spectator предполагает, что причиной запрета на расследование мог стать тот факт, что до пандемии коронавируса New York Times печатала статьи, в которых продвигалась линия правительства КНР, за что получала миллионы долларов от подконтрольных правительству китайских изданий. Только в 2020 году газета убрала эти статьи со своего сайта.
Представитель New York Times назвал смехотворными обвинения в адрес издания.