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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744092454.html
СМИ: в NYT запретили сотрудникам расследовать происхождение COVID-19
СМИ: в NYT запретили сотрудникам расследовать происхождение COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
СМИ: в NYT запретили сотрудникам расследовать происхождение COVID-19
Старший редактор газеты New York Times велел сотрудникам не расследовать происхождение COVID-19, сообщает британское издание Spectator со ссылкой на сотрудников РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T05:04
2021-08-03T05:05
распространение коронавируса
в мире
сша
the new york times
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Старший редактор газеты New York Times велел сотрудникам не расследовать происхождение COVID-19, сообщает британское издание Spectator со ссылкой на сотрудников газеты.По словам журналистов, теория о лабораторном происхождении коронавируса считалась конспирологической. Один из источников заявил, что обсуждение этой теории стало запретным также из-за того, что ее поддержал экс-президент США Дональд Трамп.Spectator предполагает, что причиной запрета на расследование мог стать тот факт, что до пандемии коронавируса New York Times печатала статьи, в которых продвигалась линия правительства КНР, за что получала миллионы долларов от подконтрольных правительству китайских изданий. Только в 2020 году газета убрала эти статьи со своего сайта.Представитель New York Times назвал смехотворными обвинения в адрес издания.
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в мире, сша, the new york times, коронавирус covid-19
05:04 03.08.2021 (обновлено: 05:05 03.08.2021)
 
СМИ: в NYT запретили сотрудникам расследовать происхождение COVID-19

Spectator: старший редактор New York Times запретил сотрудникам расследовать происхождение COVID-19

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Старший редактор газеты New York Times велел сотрудникам не расследовать происхождение COVID-19, сообщает британское издание Spectator со ссылкой на сотрудников газеты.
"В начале 2020 года я предложил старшему редактору газеты расследовать происхождение COVID-19. Мне сказали, что писать о происхождении коронавируса опасно. Написание любого материала, в котором высказывалось предположение, что COVID-19 был создан искусственно или произошел в результате случайной утечки из лаборатории, встречало сопротивление", - цитирует издание слова одного из сотрудников газеты.
По словам журналистов, теория о лабораторном происхождении коронавируса считалась конспирологической. Один из источников заявил, что обсуждение этой теории стало запретным также из-за того, что ее поддержал экс-президент США Дональд Трамп.
Spectator предполагает, что причиной запрета на расследование мог стать тот факт, что до пандемии коронавируса New York Times печатала статьи, в которых продвигалась линия правительства КНР, за что получала миллионы долларов от подконтрольных правительству китайских изданий. Только в 2020 году газета убрала эти статьи со своего сайта.
Представитель New York Times назвал смехотворными обвинения в адрес издания.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАThe New York TimesКоронавирус COVID-19
 
 
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