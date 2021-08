https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744092454.html

СМИ: в NYT запретили сотрудникам расследовать происхождение COVID-19

СМИ: в NYT запретили сотрудникам расследовать происхождение COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021

СМИ: в NYT запретили сотрудникам расследовать происхождение COVID-19

Старший редактор газеты New York Times велел сотрудникам не расследовать происхождение COVID-19, сообщает британское издание Spectator со ссылкой на сотрудников РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03

2021-08-03T05:04

2021-08-03T05:05

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Старший редактор газеты New York Times велел сотрудникам не расследовать происхождение COVID-19, сообщает британское издание Spectator со ссылкой на сотрудников газеты.По словам журналистов, теория о лабораторном происхождении коронавируса считалась конспирологической. Один из источников заявил, что обсуждение этой теории стало запретным также из-за того, что ее поддержал экс-президент США Дональд Трамп.Spectator предполагает, что причиной запрета на расследование мог стать тот факт, что до пандемии коронавируса New York Times печатала статьи, в которых продвигалась линия правительства КНР, за что получала миллионы долларов от подконтрольных правительству китайских изданий. Только в 2020 году газета убрала эти статьи со своего сайта.Представитель New York Times назвал смехотворными обвинения в адрес издания.

2021

