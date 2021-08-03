https://ria.ru/20210803/khischenie-1744145806.html

Экс-глава Сибирского отделения РАН ответит в суде по делу о хищении

Экс-глава Сибирского отделения РАН ответит в суде по делу о хищении - РИА Новости, 03.08.2021

Экс-глава Сибирского отделения РАН ответит в суде по делу о хищении

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего председателя Сибирского отделения РАН, академика Александра... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:08

2021-08-03T13:08

2021-08-03T13:08

происшествия

новосибирская область

новосибирск

российская академия наук

александр асеев

россия

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НОВОСИБИРСК, 3 авг – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего председателя Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева о незаконной приватизации коттеджа с ущербом в 45 миллионов рублей, сообщает ведомство во вторник."Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По версии следователей регионального управления Следственного комитета России, Асеев убедил членов президиума СО РАН без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж в новосибирском Академгородке для использования в служебных целях."После проведения дорогостоящего ремонта обвиняемый заключил договоры найма этого жилого помещения. Впоследствии путем предоставления подложных документов в Советский районный суд Новосибирска он приватизировал имущество в пользу своей дочери. Таким способом он причинил ущерб государству на сумму свыше 45 миллионов рублей", - сообщили в прокуратуре.Ранее Асеев заявлял, что не считает себя виновным. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд Новосибирска.

https://ria.ru/20210802/khischenie-1744010163.html

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новосибирская область

новосибирск

россия

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, российская академия наук, александр асеев, россия