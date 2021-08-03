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Госдеп заявил о готовности США вернуться на переговоры в Вене по Ирану
Госдеп заявил о готовности США вернуться на переговоры в Вене по Ирану - РИА Новости, 03.08.2021
Госдеп заявил о готовности США вернуться на переговоры в Вене по Ирану
США по-прежнему готовы вернуться на переговоры в Вене, Иран должен принять соответствующее решение в рамках своей политической системы, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T21:46
2021-08-03T21:54
в мире
сша
иран
вена
государственный департамент сша
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. США по-прежнему готовы вернуться на переговоры в Вене, Иран должен принять соответствующее решение в рамках своей политической системы, сообщил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мяч на иранской стороне. Мы готовы на дипломатические переговоры, поскольку мы считаем, что это в наших интересах", - добавил Прайс.По его словам, США продолжают консультироваться на этот счет с другими членами "шестерки" международных посредников, включая РФ и КНР.
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в мире, сша, иран, вена, государственный департамент сша, цены на нефть
21:46 03.08.2021 (обновлено: 21:54 03.08.2021)
 
Госдеп заявил о готовности США вернуться на переговоры в Вене по Ирану

Представитель госдепартамента Нед Прайс: США готовы вернуться на переговоры в Вене по Ирану

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. США по-прежнему готовы вернуться на переговоры в Вене, Иран должен принять соответствующее решение в рамках своей политической системы, сообщил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы готовы вернуться в Вену, чтобы возобновить непрямые переговоры о взаимном возврате в Совместный всеобъемлющий план действий. Ясно, что официальные лица в Иране в рамках их собственной (политической) системы должны принять решения относительно того, каким путем идти", - сказал Прайс.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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США считают, что переговоры с Ираном в Вене соответствовали ожиданиям
"Мяч на иранской стороне. Мы готовы на дипломатические переговоры, поскольку мы считаем, что это в наших интересах", - добавил Прайс.
По его словам, США продолжают консультироваться на этот счет с другими членами "шестерки" международных посредников, включая РФ и КНР.
 
В миреСШАИранВенаГосударственный департамент СШАЦены на нефть
 
 
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