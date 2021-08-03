https://ria.ru/20210803/iran-1744248205.html

Госдеп заявил о готовности США вернуться на переговоры в Вене по Ирану

Госдеп заявил о готовности США вернуться на переговоры в Вене по Ирану - РИА Новости, 03.08.2021

Госдеп заявил о готовности США вернуться на переговоры в Вене по Ирану

США по-прежнему готовы вернуться на переговоры в Вене, Иран должен принять соответствующее решение в рамках своей политической системы, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T21:46

2021-08-03T21:46

2021-08-03T21:54

в мире

сша

иран

вена

государственный департамент сша

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. США по-прежнему готовы вернуться на переговоры в Вене, Иран должен принять соответствующее решение в рамках своей политической системы, сообщил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мяч на иранской стороне. Мы готовы на дипломатические переговоры, поскольку мы считаем, что это в наших интересах", - добавил Прайс.По его словам, США продолжают консультироваться на этот счет с другими членами "шестерки" международных посредников, включая РФ и КНР.

https://ria.ru/20210410/peregovory-1727643218.html

сша

иран

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, иран, вена, государственный департамент сша, цены на нефть