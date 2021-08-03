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Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами - РИА Новости, 03.08.2021
Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
Попытки США обвинить в проблеме с дипломатами Россию, а самим предстать в "белых фраках", вызывают недоумение, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T06:49
2021-08-03T06:49
в мире
сша
анатолий антонов
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Попытки США обвинить в проблеме с дипломатами Россию, а самим предстать в "белых фраках", вызывают недоумение, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя заявление официального представителя госдепартамента Неда Прайса.Ранее Нед Прайс заявил журналистам, что российские дипломаты, которые три года проработали в США, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы. По его словам, каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке."Мы действуем четко в соответствии с правилами страны пребывания. Направляем документы в госдепартамент заблаговременно, строго в установленные сроки. Однако реакции - ноль ...Попытки партнеров обвинить во всем (проблемах с дипломатами) нас, а самим предстать в "белых фраках" вызывают недоумение", - приводятся слова Антонова на странице дипведомства в Facebook.По его словам, порядка 60 сотрудников (с членами семей - более 140 человек) в настоящее время ожидают решения по представленным в госдепартамент визовым запросам. Для некоторых срок ожидания тянется с мая 2020 года."Люди не могут выехать на Родину даже по неотложным делам гуманитарного характера. Еще более 30 новых сотрудников лишены возможности заехать в страну из-за того, что им не выдают визы в американском посольстве в Москве", - добавил посол.По его мнению, решение США ввести в декабре 2020 года трехлетний лимит на срок пребывания российских дипломатов в стране, а также настоятельные рекомендации в отношении 24 российских дипломатов покинуть США - это стремление правительства Штатов нанести "дополнительный удар по российскому дипприсутствию".Как отметил Антонов, выходом из сложившейся ситуации может стать возобновление "равноправного взаимоуважительного диалога" между РФ и США, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств."Если Соединенные Штаты к взаимному обнулению всех мер и контрмер не готовы, предлагаем использовать тактику "малых шагов". В частности, исключить из визовых разменов отдельные категории сотрудников, договориться о годичном продлении истекших виз дипломатов и т.д.", - добавил посол.Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.
https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744096825.html
https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744096538.html
https://ria.ru/20210802/posol-1744057269.html
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в мире, сша, анатолий антонов, россия
06:49 03.08.2021
 
Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами

Посол Антонов заявил, что попытки США обвинить Россию в проблемах с дипломатами вызывает недоумение

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Попытки США обвинить в проблеме с дипломатами Россию, а самим предстать в "белых фраках", вызывают недоумение, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя заявление официального представителя госдепартамента Неда Прайса.
Ранее Нед Прайс заявил журналистам, что российские дипломаты, которые три года проработали в США, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы. По его словам, каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
"Мы действуем четко в соответствии с правилами страны пребывания. Направляем документы в госдепартамент заблаговременно, строго в установленные сроки. Однако реакции - ноль ...Попытки партнеров обвинить во всем (проблемах с дипломатами) нас, а самим предстать в "белых фраках" вызывают недоумение", - приводятся слова Антонова на странице дипведомства в Facebook.
По его словам, порядка 60 сотрудников (с членами семей - более 140 человек) в настоящее время ожидают решения по представленным в госдепартамент визовым запросам. Для некоторых срок ожидания тянется с мая 2020 года.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
"Люди не могут выехать на Родину даже по неотложным делам гуманитарного характера. Еще более 30 новых сотрудников лишены возможности заехать в страну из-за того, что им не выдают визы в американском посольстве в Москве", - добавил посол.
По его мнению, решение США ввести в декабре 2020 года трехлетний лимит на срок пребывания российских дипломатов в стране, а также настоятельные рекомендации в отношении 24 российских дипломатов покинуть США - это стремление правительства Штатов нанести "дополнительный удар по российскому дипприсутствию".
Как отметил Антонов, выходом из сложившейся ситуации может стать возобновление "равноправного взаимоуважительного диалога" между РФ и США, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
"Если Соединенные Штаты к взаимному обнулению всех мер и контрмер не готовы, предлагаем использовать тактику "малых шагов". В частности, исключить из визовых разменов отдельные категории сотрудников, договориться о годичном продлении истекших виз дипломатов и т.д.", - добавил посол.
Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.
Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 18:49
Посол России в США рассказал о переговорах по стратегической стабильности
 
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