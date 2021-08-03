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Биография Николая Бурляева

Биография Николая Бурляева - РИА Новости, 03.08.2021

Биография Николая Бурляева

Советский и российский актер и кинорежиссер, президент Международного кинофорума "Золотой Витязь" Николай Петрович Бурляев родился 3 августа 1946 года в Москве. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T01:41

2021-08-03T01:41

2021-08-03T01:41

справки

москва

николай бурляев

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Советский и российский актер и кинорежиссер, президент Международного кинофорума "Золотой Витязь" Николай Петрович Бурляев родился 3 августа 1946 года в Москве. Его дедушка и бабушка – Людмила и Диомид Бурляевы – были актерами передвижных малороссийских театров, выступали под псевдонимом Филиповские. В кино Николай Бурляев дебютировал в подростковом возрасте в короткометражном фильме "Мальчик и голубь" (1960) Андрея Кончаловского, который в то время был студентом режиссерского факультета ВГИКа. В 1962 году на конкурсе фильмов для детей Международного кинофестиваля в Венеции картина завоевала "Бронзового льва святого Марка".В 1962 году Бурляев исполнил главную роль в картине Тарковского "Иваново детство". Фильм также был представлен на кинофестивале в Венеции и получил главный приз – "Золотой лев святого Марка".В начале 1960-х годов Николай Бурляев играл в Театре имени Моссовета в постановке "Ленинградский проспект" по пьесе Исидора Штока, главную роль в котором исполнял Николай Мордвинов. После смерти Мордвинова в 1966 году Бурляев ушел из театра.В 1964 году он поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина, сразу на 2-й курс актерского факультета. Вместе с Бурляевым учились Анастасия Вертинская и Никита Михалков. В 1967 году Николай Бурляев окончил актерский факультет Театрального училища имени Б.В. Щукина (мастерская Леонида Шихматова), в 1975 году – режиссерский факультет ВГИКа, мастерская Михаила Ромма и Льва Кулиджанова.В 1960-е годы актер много снимался в кино. Он играл роли фильмах "Вступление" (1962), "Метель" (1964), "Герой нашего времени" (1965), "Мальчик и девочка" (1966), "Служили два товарища" (1968), "Мама вышла замуж" (1969), "Кража" (1970), "Легенда" (1970), "Проверка на дорогах" (1971) и др. В 1966 году он исполнил роль Бориски в завершающей новелле "Колокол" кинофрески "Андрей Рублев" режиссера Андрея Тарковского. Фильм был запрещен и вышел на экраны только в 1971 году.В 1972 году Бурляев сыграл главную роль в экранизации Алексея Баталова "Игрок" по Федору Достоевскому.В 1984 году исполнил роль киномеханика Саши Нетужилина фильме "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского.В 1989 году он был приглашен на роль Иешуа в экранизации режиссером Юрием Карой "Мастера и Маргариты" (1994) Михаила Булгакова.Также Бурляев снимался в картинах "Маленькие трагедии" (1979), "Камила" (1980), "Живая радуга" (1982), "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983), "Чужая жена и муж под кроватью" (1984), "Детство Бемби" (1985), "Юность Бемби" (1986), "Птицам крылья не в тягость" (1989), "Русская рулетка" (1990), "Уик-энд с убийцей" (1992), "Какая чудная игра" (1995), "Любовь и правда Федора Тютчева" (2003), "Адмиралъ" (2008), "Тайна Снежной королевы" (2015) и др.Всего в кино актер сыграл свыше 60 ролей. Его первая режиссерская работа – новелла "Ванька-Каин" из киноальманаха "Пошехонская старина" (1975) по роману Михаила Салтыкова-Щедрина на ХХIII Международном кинофестивале короткометражных фильмов в Оберхаузене в 1977 году была удостоена премии за лучшую экранизацию литературного произведения.В 1970-х годах Бурляев снял короткометражные фильмы "Егерь" (1975) и "Выбор" (1979).В 1987 году Николай Бурляев завершил авторский фильм "Лермонтов", в котором выступил как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли.В 1990 году на "Беларусьфильме" он поставил картину "Все впереди" по одноименному роману Василия Белова.В 2020 году на телеканале "Звезда" состоялась премьера полнометражного документального фильма "Отменивший войну" (2019), в котором Николай Бурляев выступил в качестве автора сценария, режиссера (вместе с Дмитрием Чернецовым) и продюсера. С 1992 года Николай Бурляев является создателем и президентом Международного кинофорума "Золотой Витязь".На телевидении Бурляев был ведущим авторской программы "Киноклуб "Золотой Витязь", выходившей на телеканале "Звезда" и на телеканале "Спас". С 2018 года на телеканале "Союз" выходит авторская программа "Культура с Николаем Бурляевым". Бурляев – член Союза писателей России с 1998 года. Автор книг "Одолевая радостью страданья" (2003), "Летопись "Золотого Витязя" (2006). В 2011 году к 65-летию Бурляева вышел его трехтомник "Жизнь в трех томах. Избранные литературные произведения". В мае 2021 года в Москве в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" Николай Бурляев презентовал две новые книги – поэтическую сказку "Бемби" и автобиографическую поэму "Иван Вольнов". Бурляев входит в Патриарший совет по культуре Русской православной церкви.Является почетным профессором Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Николай Бурляев – народный артист РФ (1996), лауреат премии Ленинского комсомола (1976). В 2011 году за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность он был награжден орденом Почета. В 2017 году Бурляеву был вручен орден Александра Невского. В 2015 году он был удостоен государственной награды Сербии – серебряной медали "За заслуги" в общественной и культурной деятельности. Бурляев был отмечен орденом Святого апостола Андрея Первозванного и орденом Преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви.Имеет награды Сербской православной церкви – орден Святого Саввы Сербского (2010) и орден Святого Петра Цетинского. Николай Бурляев женат третьим браком на актрисе Инге Шатовой, в семье двое детей – дочь Дарья и сын Илья. Супруга является директором МКФ "Золотой Витязь". Первой женой Бурляева была актриса Наталья Варлей, второй – актриса и режиссер Наталья Бондарчук, у Бурляева и Бондарчук двое детей – дочь Мария, актриса, и сын Иван, композитор и актер, арт-директор МКФ "Золотой Витязь". Также у Николая Бурляева есть сын Георгий. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, москва, николай бурляев