https://ria.ru/20210803/bezrabotitsa-1744168817.html

Путин обратил внимание главы Карачаево-Черкесии на проблемы с безработицей

Путин обратил внимание главы Карачаево-Черкесии на проблемы с безработицей - РИА Новости, 03.08.2021

Путин обратил внимание главы Карачаево-Черкесии на проблемы с безработицей

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова на проблемы с безработицей в регионе. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:01

2021-08-03T15:01

2021-08-03T15:01

общество

безработица

владимир путин

рашид темрезов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова на проблемы с безработицей в регионе.На встрече Путин поинтересовался, как идут дела с сельским хозяйством в республике. Темрезов отметил, что серьезным толчок в развитии дала программа развития сельских территорий под эгидой Минсельхоза."Это очень важно с точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются", - сказал Путин. Темрезов согласился и сообщил, что для кооперации, личного подсобного хозяйства власти ввели в этом году доплату для сотрудников."Мы очень много построили в сельской местности домов культуры, спортивных комплексов. Мы ввели доплаты работникам культуры на селе и работникам спорта в сельской местности, тем самым стимулируем, чтобы они, конечно, остались", - сказал он."Так, конечно, те проблемы, которые раньше были – это вода, газ, отсутствие детских садов, ФАПов, домов культуры – сегодня мы эти вопросы очень серьезно решаем", - добавил Темрезов.

https://ria.ru/20210604/bezrabotitsa-1735631305.html

https://ria.ru/20210722/blagoustroystvo-1742346298.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, безработица, владимир путин, рашид темрезов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), карачаево-черкесская республика (кчр)