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Путин обратил внимание главы Карачаево-Черкесии на проблемы с безработицей
Путин обратил внимание главы Карачаево-Черкесии на проблемы с безработицей - РИА Новости, 03.08.2021
Путин обратил внимание главы Карачаево-Черкесии на проблемы с безработицей
Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова на проблемы с безработицей в регионе. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:01
2021-08-03T15:01
общество
безработица
владимир путин
рашид темрезов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова на проблемы с безработицей в регионе.На встрече Путин поинтересовался, как идут дела с сельским хозяйством в республике. Темрезов отметил, что серьезным толчок в развитии дала программа развития сельских территорий под эгидой Минсельхоза."Это очень важно с точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются", - сказал Путин. Темрезов согласился и сообщил, что для кооперации, личного подсобного хозяйства власти ввели в этом году доплату для сотрудников."Мы очень много построили в сельской местности домов культуры, спортивных комплексов. Мы ввели доплаты работникам культуры на селе и работникам спорта в сельской местности, тем самым стимулируем, чтобы они, конечно, остались", - сказал он."Так, конечно, те проблемы, которые раньше были – это вода, газ, отсутствие детских садов, ФАПов, домов культуры – сегодня мы эти вопросы очень серьезно решаем", - добавил Темрезов.
https://ria.ru/20210604/bezrabotitsa-1735631305.html
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общество, безработица, владимир путин, рашид темрезов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), карачаево-черкесская республика (кчр)
15:01 03.08.2021
 
Путин обратил внимание главы Карачаево-Черкесии на проблемы с безработицей

Президент Путин обратил внимание главы КЧР Темрезова на проблемы с безработицей в регионе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова на проблемы с безработицей в регионе.
На встрече Путин поинтересовался, как идут дела с сельским хозяйством в республике. Темрезов отметил, что серьезным толчок в развитии дала программа развития сельских территорий под эгидой Минсельхоза.
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Путин оценил ситуацию с безработицей в России
"Это очень важно с точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются", - сказал Путин. Темрезов согласился и сообщил, что для кооперации, личного подсобного хозяйства власти ввели в этом году доплату для сотрудников.
"Мы очень много построили в сельской местности домов культуры, спортивных комплексов. Мы ввели доплаты работникам культуры на селе и работникам спорта в сельской местности, тем самым стимулируем, чтобы они, конечно, остались", - сказал он.
"Так, конечно, те проблемы, которые раньше были – это вода, газ, отсутствие детских садов, ФАПов, домов культуры – сегодня мы эти вопросы очень серьезно решаем", - добавил Темрезов.
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ОбществоБезработицаВладимир ПутинРашид ТемрезовМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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