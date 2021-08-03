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Средняя цена арбузов в Подмосковье составляет 40 рублей
Средняя цена арбузов в Подмосковье составляет 40 рублей - РИА Новости, 04.08.2021
Средняя цена арбузов в Подмосковье составляет 40 рублей
Средняя цена арбузов в Подмосковье в этом сезоне составляет 40 рублей за килограмм, дынь - 45-80 рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-03T18:13
2021-08-03T18:13
2021-08-04T11:11
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Средняя цена арбузов в Подмосковье в этом сезоне составляет 40 рублей за килограмм, дынь - 45-80 рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.В этом году бахчевые развалы в Московской области начали работу 1 августа, торговать на них можно будет до 1 ноября."В этом сезоне в Подмосковье можно приобрести арбузы по средней цене 40 рублей за килограмм, дыни обойдутся покупателям в среднем в 45-80 рублей за килограмм", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.Он напомнил, что размещение бахчевых развалов в области запрещается на газонах без специального настила, в арках зданий, на детских площадках, на остановках городского наземного транспорта и под окнами жилых помещений. Реализация продукции запрещена с земли, частями и с надрезами.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Средняя цена арбузов в Подмосковье
в этом сезоне составляет 40 рублей за килограмм, дынь - 45-80 рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В этом году бахчевые развалы в Московской области начали работу 1 августа, торговать на них можно будет до 1 ноября.
"В этом сезоне в Подмосковье можно приобрести арбузы по средней цене 40 рублей за килограмм, дыни обойдутся покупателям в среднем в 45-80 рублей за килограмм", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что размещение бахчевых развалов в области запрещается на газонах без специального настила, в арках зданий, на детских площадках, на остановках городского наземного транспорта и под окнами жилых помещений. Реализация продукции запрещена с земли, частями и с надрезами.
"По мере организации торговой точки с бахчевыми культурами на территории Подмосковья формируется карта их размещения. В текущем году планируется разместить порядка 500 объектов. Сейчас на торговых точках в основном представлены бахчевые культуры из Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края, Дагестана и Азербайджана", - добавил Воскресенский.