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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210803/arbuzy-1744296551.html
Средняя цена арбузов в Подмосковье составляет 40 рублей
Средняя цена арбузов в Подмосковье составляет 40 рублей - РИА Новости, 04.08.2021
Средняя цена арбузов в Подмосковье составляет 40 рублей
Средняя цена арбузов в Подмосковье в этом сезоне составляет 40 рублей за килограмм, дынь - 45-80 рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-03T18:13
2021-08-04T11:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Средняя цена арбузов в Подмосковье в этом сезоне составляет 40 рублей за килограмм, дынь - 45-80 рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.В этом году бахчевые развалы в Московской области начали работу 1 августа, торговать на них можно будет до 1 ноября."В этом сезоне в Подмосковье можно приобрести арбузы по средней цене 40 рублей за килограмм, дыни обойдутся покупателям в среднем в 45-80 рублей за килограмм", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.Он напомнил, что размещение бахчевых развалов в области запрещается на газонах без специального настила, в арках зданий, на детских площадках, на остановках городского наземного транспорта и под окнами жилых помещений. Реализация продукции запрещена с земли, частями и с надрезами.
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московская область (подмосковье)
18:13 03.08.2021 (обновлено: 11:11 04.08.2021)
 

Средняя цена арбузов в Подмосковье составляет 40 рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТорговля арбузами на рынке в Севастополе
Торговля арбузами на рынке в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Средняя цена арбузов в Подмосковье в этом сезоне составляет 40 рублей за килограмм, дынь - 45-80 рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В этом году бахчевые развалы в Московской области начали работу 1 августа, торговать на них можно будет до 1 ноября.
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"В этом сезоне в Подмосковье можно приобрести арбузы по средней цене 40 рублей за килограмм, дыни обойдутся покупателям в среднем в 45-80 рублей за килограмм", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что размещение бахчевых развалов в области запрещается на газонах без специального настила, в арках зданий, на детских площадках, на остановках городского наземного транспорта и под окнами жилых помещений. Реализация продукции запрещена с земли, частями и с надрезами.
"По мере организации торговой точки с бахчевыми культурами на территории Подмосковья формируется карта их размещения. В текущем году планируется разместить порядка 500 объектов. Сейчас на торговых точках в основном представлены бахчевые культуры из Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края, Дагестана и Азербайджана", - добавил Воскресенский.
 
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