https://ria.ru/20210803/arbuzy-1744296551.html

Средняя цена арбузов в Подмосковье составляет 40 рублей

Средняя цена арбузов в Подмосковье составляет 40 рублей - РИА Новости, 04.08.2021

Средняя цена арбузов в Подмосковье составляет 40 рублей

Средняя цена арбузов в Подмосковье в этом сезоне составляет 40 рублей за килограмм, дынь - 45-80 рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-03T18:13

2021-08-03T18:13

2021-08-04T11:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603964334_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_3914b53ab8b9e33149a6f69844783e2f.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Средняя цена арбузов в Подмосковье в этом сезоне составляет 40 рублей за килограмм, дынь - 45-80 рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.В этом году бахчевые развалы в Московской области начали работу 1 августа, торговать на них можно будет до 1 ноября."В этом сезоне в Подмосковье можно приобрести арбузы по средней цене 40 рублей за килограмм, дыни обойдутся покупателям в среднем в 45-80 рублей за килограмм", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.Он напомнил, что размещение бахчевых развалов в области запрещается на газонах без специального настила, в арках зданий, на детских площадках, на остановках городского наземного транспорта и под окнами жилых помещений. Реализация продукции запрещена с земли, частями и с надрезами.

https://ria.ru/20210728/urozhay-1743323848.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)