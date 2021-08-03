https://ria.ru/20210803/afganistan-1744146038.html
В МИД рассказали об ошибках США в Афганистане
В МИД рассказали об ошибках США в Афганистане - РИА Новости, 03.08.2021
В МИД рассказали об ошибках США в Афганистане
США совершили несколько стратегических ошибок в Афганистане, одной из которых стало навязывание афганскому народу американских представлений о демократии,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:11
2021-08-03T13:11
2021-08-03T13:11
в мире
сша
талибан
доха
замир кабулов
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США совершили несколько стратегических ошибок в Афганистане, одной из которых стало навязывание афганскому народу американских представлений о демократии, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД России Замир Кабулов."Результат сегодняшнего положения в Афганистане проистекает из тех стратегических ошибок, которые совершили США и их союзники, проводя свою афганскую политику. Одна из главных ошибок США в Афганистане заключалась в том, что вместо того, чтобы оказать содействие восстановлению нормальной, нейтральной страны, США решили воспользоваться ситуацией, чтобы создать на ее территории разветвленную сеть военных баз, которые бы проецировали силу на весь прилегающий к Афганистану регион, включая и РФ, не говоря уже о других непосредственных соседях Афганистана", - сказал Кабулов, выступая в ходе онлайн-круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.Кабулов отметил, что США "получили результат, обратный искомому"."Второй ошибкой, которую я считаю стратегической: американцы вместо того, чтобы просто помочь Афганистану развиваться, развивать свои государственные институты, экономику, опираясь на афганские традиции, они занялись демократизацией и навязыванием собственных представлений о демократии, и потерпели провал", - добавил российский дипломат.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-03T13:11
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, талибан, доха, замир кабулов, россия, обострение ситуации в афганистане
В МИД рассказали об ошибках США в Афганистане
Спецпредставитель президента Кабулов: США совершили несколько стратегических ошибок в Афганистане
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США
совершили несколько стратегических ошибок в Афганистане
, одной из которых стало навязывание афганскому народу американских представлений о демократии, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД России Замир Кабулов
.
"Результат сегодняшнего положения в Афганистане проистекает из тех стратегических ошибок, которые совершили США и их союзники, проводя свою афганскую политику. Одна из главных ошибок США в Афганистане заключалась в том, что вместо того, чтобы оказать содействие восстановлению нормальной, нейтральной страны, США решили воспользоваться ситуацией, чтобы создать на ее территории разветвленную сеть военных баз, которые бы проецировали силу на весь прилегающий к Афганистану регион, включая и РФ, не говоря уже о других непосредственных соседях Афганистана", - сказал Кабулов, выступая в ходе онлайн-круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
Кабулов отметил, что США "получили результат, обратный искомому".
"Второй ошибкой, которую я считаю стратегической: американцы вместо того, чтобы просто помочь Афганистану развиваться, развивать свои государственные институты, экономику, опираясь на афганские традиции, они занялись демократизацией и навязыванием собственных представлений о демократии, и потерпели провал", - добавил российский дипломат.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан
"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон
и представители "Талибана"* подписали в Дохе
первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России