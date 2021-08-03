https://ria.ru/20210803/afganistan-1744146038.html

В МИД рассказали об ошибках США в Афганистане

В МИД рассказали об ошибках США в Афганистане - РИА Новости, 03.08.2021

В МИД рассказали об ошибках США в Афганистане

США совершили несколько стратегических ошибок в Афганистане, одной из которых стало навязывание афганскому народу американских представлений о демократии,... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:11

2021-08-03T13:11

2021-08-03T13:11

в мире

сша

талибан

доха

замир кабулов

россия

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США совершили несколько стратегических ошибок в Афганистане, одной из которых стало навязывание афганскому народу американских представлений о демократии, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД России Замир Кабулов."Результат сегодняшнего положения в Афганистане проистекает из тех стратегических ошибок, которые совершили США и их союзники, проводя свою афганскую политику. Одна из главных ошибок США в Афганистане заключалась в том, что вместо того, чтобы оказать содействие восстановлению нормальной, нейтральной страны, США решили воспользоваться ситуацией, чтобы создать на ее территории разветвленную сеть военных баз, которые бы проецировали силу на весь прилегающий к Афганистану регион, включая и РФ, не говоря уже о других непосредственных соседях Афганистана", - сказал Кабулов, выступая в ходе онлайн-круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.Кабулов отметил, что США "получили результат, обратный искомому"."Второй ошибкой, которую я считаю стратегической: американцы вместо того, чтобы просто помочь Афганистану развиваться, развивать свои государственные институты, экономику, опираясь на афганские традиции, они занялись демократизацией и навязыванием собственных представлений о демократии, и потерпели провал", - добавил российский дипломат.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210802/afganistan-1743974056.html

сша

доха

россия

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-03T13:11 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, доха, замир кабулов, россия, обострение ситуации в афганистане