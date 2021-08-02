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ГИБДД Москвы проверяет видео с привязанной к автомобилю девушкой
ГИБДД Москвы проверяет видео с привязанной к автомобилю девушкой - РИА Новости, 02.08.2021
ГИБДД Москвы проверяет видео с привязанной к автомобилю девушкой
Московская ГИБДД проверяет видео, на котором автомобиль едет с привязанной к его крыше девушкой, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:09
2021-08-02T19:09
2021-08-02T19:09
происшествия
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авто
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Московская ГИБДД проверяет видео, на котором автомобиль едет с привязанной к его крыше девушкой, сообщает пресс-служба ведомства."Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет", - говорится в сообщении.В ГИБДД считают, что, согласно видеоролику, к крыше движущегося автомобиля привязана девушка.
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происшествия, москва, авто
ГИБДД Москвы проверяет видео с привязанной к автомобилю девушкой
ГИБДД Москвы проверяет видео с привязанной к крыше автомобиля девушкой