https://ria.ru/20210802/video-1744060703.html

ГИБДД Москвы проверяет видео с привязанной к автомобилю девушкой

ГИБДД Москвы проверяет видео с привязанной к автомобилю девушкой - РИА Новости, 02.08.2021

ГИБДД Москвы проверяет видео с привязанной к автомобилю девушкой

Московская ГИБДД проверяет видео, на котором автомобиль едет с привязанной к его крыше девушкой, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T19:09

2021-08-02T19:09

2021-08-02T19:09

происшествия

москва

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713719_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_d533e15706f6456efe65fd1089fd1700.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Московская ГИБДД проверяет видео, на котором автомобиль едет с привязанной к его крыше девушкой, сообщает пресс-служба ведомства."Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет", - говорится в сообщении.В ГИБДД считают, что, согласно видеоролику, к крыше движущегося автомобиля привязана девушка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/dom2-1742599748.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто