https://ria.ru/20210802/ucheba-1743912660.html

В Москве не планируется удаленного обучения с 1 сентября

В Москве не планируется удаленного обучения с 1 сентября - РИА Новости, 02.08.2021

В Москве не планируется удаленного обучения с 1 сентября

Удаленного обучения с 1 сентября в Москве не планируется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T00:34

2021-08-02T00:34

2021-08-02T09:12

общество

москва

сергей собянин

сн_образование

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Удаленного обучения с 1 сентября в Москве не планируется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы никакой удаленки не планируем", - сказал Собянин в интервью РБК, отвечая на вопрос, будет ли удаленное обучение в Москве с 1 сентября.

https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743912539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, сн_образование, социальный навигатор