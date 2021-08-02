https://ria.ru/20210802/ucheba-1743912660.html
В Москве не планируется удаленного обучения с 1 сентября
В Москве не планируется удаленного обучения с 1 сентября - РИА Новости, 02.08.2021
В Москве не планируется удаленного обучения с 1 сентября
Удаленного обучения с 1 сентября в Москве не планируется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T00:34
2021-08-02T00:34
2021-08-02T09:12
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Удаленного обучения с 1 сентября в Москве не планируется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы никакой удаленки не планируем", - сказал Собянин в интервью РБК, отвечая на вопрос, будет ли удаленное обучение в Москве с 1 сентября.
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общество, москва, сергей собянин, сн_образование, социальный навигатор
00:34 02.08.2021 (обновлено: 09:12 02.08.2021)
В Москве не планируется удаленного обучения с 1 сентября
Собянин заявил, что в Москве не планируется удаленного обучения с 1 сентября